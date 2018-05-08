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Юрий Болдырев: Горькое похмелье после инаугурации
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Юрий Болдырев: Горькое похмелье после инаугурации 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Прежде всего, поздравляю всех с праздником — Днем Победы!
Вечная память погибшим, слава героям, уважение и внимание ко всем тем, кто застал и помнит те времена, несет и передает эту и гордость, и память, и боль всем нам.
Память о войне, идея «лишь бы не было войны!» — по праву играют важную роль в нашем коллективном самосознании. И потому, тем более, нельзя допускать спекуляций на святых понятиях. В частности, в интересах политической конъюнктуры вводить стариков в заблуждение мультяшными сказочками о степени нашей нынешней обороноспособности. Прозрение, при столь легкомысленном и шапкозакидательском отношении к обороноспособности, отечественной промышленности и науке, неминуемо наступит, но лишь тогда, когда исправить ситуацию будет поздно или чрезвычайно тяжело.
«Вам понравится» — 2018
Вот и свершилось: вслед за инаугурацией приоткрылась и истинная «Путин-тим» — команда правителя страны. На пост премьера предложен все тот же Медведев. Вице-премьерами — все те же Силуанов, Голодец, Голикова и компания. Все, кто всерьез рассчитывал на какое-либо обновление, могут свои надежды отложить еще лет на 6-12-18.
С другой стороны, а какие основания были для подобных надежд?
Во время избирательной кампании, понятно, щупальца разбрасывались широко. Одним объясняли, что нынешний президент — гарантия стабильности. Другим, вроде как, по секрету, что именно Путин — гарантия перемен, которые лишь старая команда, чуть ли не доставшаяся в наследство еще от Ельцина, никак не позволяла осуществить. Но вот теперь, получив кредит доверия (причем, кредит должен быть столь весомый, чтобы не оставалось никаких сомнений), он, наконец-то, отвяжется от прежних пут и…
На самом деле, как мы могли убедиться, были приложены все усилия к тому, чтобы в принципе не допустить в ходе кампании серьезного обсуждения плюсов и минусов проводимой политики, а, значит, и вариантов какой-либо позитивной альтернативы.
Если же в результате все и так хорошо, все сходит с рук, то зачем что-либо всерьез менять?
Как на ходу переобуются «хитроплановцы»?
После каждой очередной «загогулины» наших властителей не устаем поражаться способности штатных и внештатных провластных пропагандистов находить все новые объяснения мудрости и, тем самым, незаменимости властителей. Если кто-то всерьез поверил, что это «инновация» путинского периода, пожалуйста, не заблуждайтесь. При Ельцине ведь было все то же самое, да еще и частично с теми же действующими лицами.
С таким-то опытом — и не найти теперь объяснения и одобрения назначению на премьерский пост все того же Медведева, который до того, якобы, «топил» президента и от которого теперь-то он, наконец, уж точно избавится?
Хотели «стабильности»?
Но изменения все равно будут. Просто не те, которых хотело бы большинство граждан.
Первое. Будут продолжать расти поборы с простых граждан. Прежде всего, планово — налоги на недвижимость. Уровень налогообложения, теоретически, как будто, привязан к рыночной стоимости объектов. Но фактически вступает в жесткое противоречие с уровнем реальных зарплат и пенсий. Плюс уже выдвинута инициатива дополнительного обложения самозанятых и т.п.
Казалось бы, в такой богатой стране есть реальная возможность облагать налогами лишь использование ресурсов — земли, недр и т.п., а также финансово-спекулятивных сделок, одновременно предоставив полный карт-бланш для любой производительной самозанятости, полностью легально освободив ее от налогообложения. Но фактический план противоположный: завоеванные и освоенные для нас предками ресурсы — в частные карманы приближенных к власти, а в бюджет — все, что настригут с населения, тем самым недвусмысленно блокируя всякую инициативную производительную деятельность.
Но кто признает, что полтора месяца назад сам же проголосовал за повышение налогов на нас с вами?
Второе. Все, что только удастся, будет опять отдаваться иностранцам — якобы, в погоне за иностранным технологиями. Так, например, правительственная комиссия только что дала согласие на покупку американской «Шлюмберже» крупного пакета акций российской (правда, зарегистрированной, как у нас водится, в офшорах) нефтегазосервисной компании «Евразия Дриллинг». Притом, что никаких технологий, как известно, американские компании, тем более, в условиях санкций, нам категорически не передают и передавать не будут. Для сравнения: Китай в свой недропользовательский комплекс иностранные сервисные (изыскание, бурение, обустройство и технологическое сопровождение добычи ресурсов) компании категорически не допускает.
И кто же голосовал за это продолжение выдергивания страны из под наших ног?
Третье. Цены на энергоресурсы, в том числе, на бензин, вновь уже поползли вверх. А почему бы и нет? Ведь с ВТО, несмотря на все прямо противоречащие требованиям ВТО западные санкции, рвать нынешняя власть не собирается. Равно как не собирается отказываться от долгосрочного обязательства перед Западом о приведении в конце концов наших внутренних цен на энергоресурсы к мировым.
Тоже попробуйте найти тех, кто прямо и осмысленно голосовал за более дорогой бензин?
Четвертое. Доступ к инфраструктуре жизни и развития тоже все более становится платным. Это касается и такого базиса жизни, как здравоохранение, и, например, автодорог. Например, с каждым годом все большая часть трассы «Дон» становится платной, и размер оплаты вовсе не шуточный. Для экономичного автомобиля, особенно для тех, кто старается экономить и заправляется газом, размер оплаты становится уже сопоставимым со стоимостью расходуемого топлива.
Признайтесь: кто из вас осмысленно проголосовал за платный доступ к основной инфраструктуре жизни, в том числе, к автодорогам?
Пятое. Пенсионный возраст будет повышаться. Притом, что никаких объективных оснований для такого решения нет. Кроме одного субъективного — желания сэкономить на выплате пенсий.
А ведь в наших нынешних реальных условиях повышение пенсионного возраста — это вовсе не увеличение продолжительности трудовой деятельности человека. Нет, на деле — не более, чем увеличение продолжительности жизни без постоянной работы и зарплаты и… без пенсии.
Откликнитесь, пожалуйста, кто голосовал за это?
Машут ли кулаками после драки
К сожалению, позиция ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России), подтвержденная III Съездом НПСР, о непризнании результатов выборов и о предложении выступить в суде с иском об отмене решения ЦИК об определении победителя оказалась не поддержана партнерами. На момент инаугурации иск не подан ни КПРФ, официально юридически выдвинувшей кандидата, ни самим единым кандидатом от левых и национально-патриотических сил. Что ж, это их тактика.
Но, как мы уже видим по итогам состоявшейся инаугурации главы государства и предложения им кандидатуры премьера, эта тактика пока никоим образом не ведет к какому-либо политическому компромиссу с властью. Никакого «левого поворота», никакого поворота политики в сторону большей социальной и национальной ответственности не предвидится. Нет: назначивший себя безусловным победителем в заведомо нечестно им же организованной игре, присваивает себе все, не оставляя никому ни малейших даже надежд на какие-то компромиссы.
Тогда ради чего политический компромисс с властью со стороны наших партнеров по предвыборной кампании — фактическое признание итогов выборов, по сути равными и честными выборами не являвшихся?
Но одно дело — решения политического руководства конкретных партий и персонально тех или иных политических деятелей. И дело совсем другое — нерешенные и нерешаемые проблемы, а также проблемы, вновь возникающие или даже планово и целенаправленно создаваемые. Когда социальные конфликты, проистекающие из этих проблем, будут нарастать, вновь и вновь будет возникать сакраментальный вопрос. А именно: не только насколько обоснованы и справедливы принимаемые решения, но и сколь легитимна сама принимающая эти решения власть?
Новости политики: Коммунисты отказались голосовать за кандидатуру Медведева
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