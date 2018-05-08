Каких еще сюрпризов ждать от правительства Медведева хозяевам жилья

За день до своей инаугурации президент Владимир Путин поблагодарил российское правительство за проделанную работу. Он отметил, что в течение последних шести лет от этого органа государственной власти «нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов». Все эти качества, отметил Путин, члены правительства проявили в полной мере, да и вообще работали достойно, как одна слаженная команда, в чем видится большая заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева . На фоне этих слов любопытно было бы оценить отдельные основные решения и законодательные новшества, принятые под его руководством за последние 6 лет в таких ключевых для рядовых россиян сферах как строительство, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство.

Так, например, 29 июля 2017 года был принят Федеральный закон №279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О теплоснабжении“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». Документ предусматривает поэтапный переход к новой модели регулирования ценообразования в сфере теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Как утверждалось в пояснительных записках, энергии обеспечивает условия для ликвидации ценовых диспропорций в сфере теплоснабжения, она приведёт к дополнительному увеличению ВВП, созданию рабочих мест в ключевых отраслях российской экономики и дополнительным налоговым отчислениям.

При этом ряду экспертов не совсем понятно, каким именно образом это закон, вступающий в силу 1 июля 2018 года, решит классическую проблему перетопов во многоквартирных домах, из-за которых платежки россиян в межсезонье увеличиваются на солидные суммы. Однако тот факт, что под действием этой законодательной новеллы тарифы на тепло могут вырасти на 100%, некоторым из них совершенно ясно (почему и как это может произойти, «СП» подробно рассказывала в материале от 17 апреля 2017 года).

В 2014 году с «легкой руки» правительства стартовала региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. «За четыре года, — подытожил Дмитрий Медведев в ходе правительственного отчета о проделанной работе 11 апреля 2018 года, — отремонтировано более 400 миллионов квадратных метров, то есть в порядок приведён каждый шестой многоквартирный дом, который внесён в программу капитального ремонта».

Достоверно неизвестно, на какие источники опирался при этом и.о. премьер-министра, но имеющаяся в распоряжении «СП» информация свидетельствует об обратном. Во-первых, заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов еще в марте 2017 года объяснил, что в России существует очень мало субъектов, которые могут себе позволить работать с обветшавшим жилым фондом по так называемому комплексному принципу, заводя на объект подрядчика и единовременно выполняя все требуемые виды работ, начиная от ремонта подвалов и заканчивая пресловутой кровлей. Большинство, чтобы хоть как-то выполнить поставленные государством задачи, вынуждены проводить ремонт как раз по «волновому» принципу, разбивая необходимый комплекс мер по времени.

Если в один год в здании ремонтируют крышу (да еще при этом и качество выполненных работ оставляет желать лучшего), а фундамент — только через десять лет, о том, что дом «в порядке», говорить не приходится. Тем более что и сам Минстрой официально признал — по крайней мере в 2016 году регионы практически провалили программы капитального ремонта своих домов. Если же еще принять во внимание слова московских чиновников о невозможности проведения подобных работ в подавляющем большинстве столичных «хрущевок», выводы напрашиваются сами собой.

В период с ноября 2014 года по октябрь 2017 года правительством был разработан и принят целый ряд законодательных инициатив, направленных на защиту законных интересов и прав граждан — участников долевого строительства. В их числе — Федеральный закон от 13 июля 2015 года №225-ФЗ (о формировании единого института развития в жилищной сфере), а также Федеральный закон от 1 мая 2016 года №139-ФЗ (направлен на защиту прав граждан в сфере долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости).

Однако до настоящего момента число обманутых дольщиков в стране не уменьшается, а, напротив, увеличивается. Так, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в июле 2017 года констатировал: по данным Минстроя, официально в России зарегистрировано порядка 45 тысяч человек, но данные партий «Единая Россия» КПРФ говорят о том, что ситуация намного хуже и таких людей более 130 тысяч. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что с первой половины 2016 года по первую половину 2017 года количество преступлений в долевом строительстве увеличилось почти на 25%.

Если же говорить не о преступлениях, а о нарушениях прав, то становится совершенно непонятно, почему при такой мощной законодательной базе, например, буквально под носом у руководства Московской области , в Красногорске , один из крупнейших застройщиков России позволяет себе не выполнять данные дольщикам обязательства? Как рассказали в феврале 2018 года корреспонденту «СП» жители проекта Мортонград у деревни Путилково, обещанная застройщиком инфраструктура вокруг жилых домов так и не возведена, хотя ООО «РИВАС МО» (дочерняя структура ГК ПИК , участвующей в программе реновации московских многоэтажек) собрала с жителей согласно договору долевого участия свыше 22 миллиардов рублей, но ни школ, ни детских садов, ни парковок в обещанном нам количестве граждане так и не увидели.

— Из-за того, что дороги и выезды, а также обещанные поликлиника, пожарное депо и подстанция «Скорой помощи» до сих пор не построены, 7 мая 2018 года в Мортонграде произошла трагедия, — поделился эмоциями один из администраторов инициативной группы жителей Путилково Станислав Смагин. — Гуляющей с полуторагодовалым ребенком на детской площадке молодой девушке стало плохо. Находящиеся рядом люди сразу же вызвали врачей. Звонок был совершен в 11:13, но бригада прибыла только через 35 минут, поскольку въезды и выезды в Путилково заторены. Девушку, увы, спасти не удалось, при этом медики констатировали, что смерть наступила буквально за 15 минут до их приезда.

За 6 лет в России была проведена крупная земельная реформа, затронувшая базовые институты земельного законодательства вроде предоставления земельных участков и их изъятия для государственных и муниципальных нужд (федеральные законы №171-ФЗ от 23 июня 2014 года, №234-ФЗ от 21 июля 2014 года, №499-ФЗ от 31 декабря 2014 года), так и многие другие. В 2017 году начат переход к новой системе кадастровой оценки, 29 июля того же года принят Федеральный закон №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на решение ряда проблем в данной сфере (регистрация в садовых домах, использование имущества общего пользования, государственная и муниципальная поддержка садоводства и огородничества). Что же получилось, так сказать, «на выходе»?

Что касается дачных товариществ, то наиважнейшего для людей шага к настоящим реформам, резюмировал в свое время председатель общественных организаций «Садоводы России» и «Межрегиональный московский союз садоводов» Андрей Туманов , так и не сделано. По-хорошему, считает он, представители всех вышеперечисленных министерств должны были для начала собраться за круглым столом и задать себе вопрос — а что конкретно мы можем сделать для российских дачников, давайте-ка нарисуем для начала «дорожную карту». Но вместо этого — очередные «гениальные» поправки и инициативы региональных чиновников по устроению красивых заборов и фасадов с угрозой двойных штрафов и налогов для несогласных. Да, подметил эксперт, будет меньше разных названий, но от перемены букв ничего не изменяется. Переименовали же милицию в полицию, а что-нибудь изменилось по сути? Просто переписать документы, чтобы все зажили счастливо — так не бывает.

Относительно изменения системы кадастровой оценки недвижимости и передачи ее в руки государственных бюджетных учреждений знатоки вопроса не советуют гражданам питать никаких иллюзий. Коль скоро, подчеркнул в беседе с корреспондентом «СП» эксперт НП «АРМО» Евгений Федоров , заказчиком оценки является власть, то выдаваемое ей подведомственному государственному учреждению указание провести кадастровую оценку часто означает «повысить налоговую базу, не допустить выпадающих доходов». Какого рвения можно ожидать от «взявших под козырек» исполнителей на местах — вопрос, пожалуй, для большинства россиян риторический. Объективно оценщики кадастровой стоимости не формируют адекватную экономическую модель за пределами Москвы Санкт-Петербурга , подгоняя получаемые результаты по принципу «хоть как-то похоже на правду», да и это не всегда, уверены специалисты. В том же Мурманске , по словам Евгения Федорова, средняя кадастровая стоимость квадратного метра земли под промышленным объектом составляет 7 тысяч рублей, тогда как реальная рыночная — всего тысячу.