Ялалов о мусоре: я 17 лет с веником хожу по городу и иногда выть охота

Ирек Ялалов 8 мая в администрации выступил с речью о замусоррености Уфы после зимы.

По его словам, за прошедший месяц проведена большая работа по наведению порядка и содержанию города.

«После зимы очень много грязи, мусора — это уже бич всех городов России . Вывозим тысячи кубометров, сотни тонн мусора», — сказал городской глава.

Мэр города рассказал, что в жилом секторе «в 10 слоёв» под балконами и лоджиями лежит мусор.

«Это общая культура наша. Культура людей проживающих в многоквартирных домах и частном секторе», — подчеркнул сити-менеджер.

По его словам, количество мусора, которое накапливается за зиму просто колоссальное.

«Я 17 лет, можно сказать, с веником хожу по городу и иногда выть охота. От того, что почти ничего не меняется в культуре горожан, в нашей с вами культуры. 17 лет прошло — как гадили, так и гадим», — заявил городской глава.

Ирек Ялалов сказал, что людям надо вновь объяснять эти правила и учить культуре.

«Из администрации города выходит руководитель в чистом костюме и галстуке, и окурок летит — не успел и шага сделать. Да хоть на каждый квадратный метр по урне поставь, ничего не изменится», — возмутиля мэр Уфы.

Как рассказал сити-менеджер, в последнее время было проведено несколько субботников и «более менее подтянуты» основные улицы. И через короткий срок опять весь города снова «усыпан обертками, бумажками, окурками», а «5 тысяч человек бегает с совком и веником и подбирает за 1 млн 200 тысячами населения».

«Пока мы не поймем, город, двор, подъезд — это наша территория, так и будет», — подытожил Ирек Ялалов.