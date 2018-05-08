В Брюсселе при загадочных обстоятельствах умерла певица Моран

Брюсселе накануне вечером при загадочных обстоятельствах умерла популярная бельгийская певица Клодина Люйпартс, больше известная под псевдонимом как Моран (Maurane). Артистке было 57 лет, пишет газета Le Soir.

По данным издания, певица была найдена вечером мертвой в своем доме в муниципалитете Брюсселя Шаербеек. По словам сотрудника прокуратуры, по факту смерти Луипартс было возбуждено судебное расследование. «Эта смерть не считается вмешательством третьей стороны», — добавил он. Что стало причиной кончины певицы, станет после вскрытия.

Моран получила известность в 1980-е годы после участия в легендарном французской рок-опере «Стармания», сопродюсером которого стал Мишель Бергер. В эти выходные в Брюсселе они вместе пели на концерте, посвященном Жаку Брелю . Певица была полна творческих планов и готовила к выпуску свой новый альбом.

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