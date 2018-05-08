Временные фан-зоны и шатры для ЧМ-2018 смонтируют в Москве к 25 мая

Монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, будет завершен к 25 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В Москве матчи чемпионата мира будут принимать стадионы «Лужники» и «Спартак» . Эти арены полностью готовы, сейчас идет установка временных конструкций и шатров, необходимых для приема гостей», — сказал Марат Хуснуллин

Заместитель мэра отметил, что только на территории «Лужников» планируется установить около 125 тысяч квадратных метров временных сооружений.

«Это и склады, и площадки для досмотра транспорта, и фан-зоны, и шатры для приема гостей, а также служебные помещения для стюардов и обслуживающего персонала. Монтаж всех этих конструкций планируется завершить к 25 мая», — добавил глава Стройкомплекса.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что после завершения чемпионата мира часть этих конструкций может сохраниться. «Сейчас прорабатывается возможность разбора и демонтажа не всех возможных конструкций, а их приспособление под дальнейшее использование», — пояснил он.

Глава Стройкомплекса заявил, что российская столица полностью готова к предстоящему мировому первенству по футболу.