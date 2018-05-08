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Механоремонтники ММК дебютировали на MiningWorld Russia-2018
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Механоремонтники ММК дебютировали на MiningWorld Russia-2018 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ООО «Механоремонтный комплекс» Магнитогорского меткомбината впервые приняло участие в XXII Международной выставке MiningWorld Russia-2018. В Москве свою продукцию представляли свыше 320 ведущих компаний из 27 стран, на их стендах побывали более 4 500 специалистов и руководителей.
Посетители экспозиции южноуральцев смогли ознакомиться с производственными возможностями одного из крупнейших предприятий Группы ММК, а также задать интересующие вопросы специалистам. Особый интерес вызвали изделия из износостойких сталей MAGSTRONG, актуальных именно для горно-обогатительной отрасли, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG производства ММК не уступают по характеристикам зарубежным аналогам. Они устойчивы к абразивному износу, отличаются ударной вязкостью, хорошей свариваемостью и обрабатываемостью, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката. Стали MAGSTRONGприменяются для изготовления строительной, карьерной и прочей спецтехники, оборудования для шахт и переработки горных пород.
ООО «Механоремонтный комплекс» предоставляет услуги по проектированию и изготовлению изделий из сталей MAGSTRONG с применением технологии гибки, штамповки, сварки, специального раскроя листового проката, с любой траекторией плазменной резки и любой механической обработкой. За последние два года ассортимент предприятия значительно расширился.
Значительный интерес вызвали запасные части для дробильно-размольных машин из сталей разработки МРК: их показатели твердости увеличены на 30-60%.
MiningWorld Russia — эффективная бизнес-площадка для общения производителей и поставщиков оборудования со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний.
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