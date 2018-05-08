Ещё
Общественный транспорт готовится перевезти 500 000 человек 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественный транспорт готовится перевезти 500 000 человек 9 мая 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский общественный транспорт готовится перевезти 9 мая 500 000 местных жителей и гостей города. Ожидается, что среди них будет 45 000 болельщиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, по предварительным подсчетам, еще около 40 000 человек в День Победы посетит Мамаев курган. В связи с этим власти приняли решение перекрыть ряд дорог. Так, пешеходными сделают проспект Ленина в границах улиц Комсомольской и Кубинской, Нулевую продольную, площадь Павших борцов улицы Чуйкова и Краснознаменскую. Подробнее об этом читайте здесь.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде начали ремонтировать проспект Металлургов В Волгограде в середине мая доставят колокола для храма Александра Невского Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК582
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом386
Главным событием для рубля станет 12 мая30
Медведева отказались поддержать1379
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение