Общественный транспорт готовится перевезти 500 000 человек 9 мая

Волгоградский общественный транспорт готовится перевезти 9 мая 500 000 местных жителей и гостей города. Ожидается, что среди них будет 45 000 болельщиков.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, по предварительным подсчетам, еще около 40 000 человек в День Победы посетит Мамаев курган. В связи с этим власти приняли решение перекрыть ряд дорог. Так, пешеходными сделают проспект Ленина в границах улиц Комсомольской и Кубинской, Нулевую продольную, площадь Павших борцов улицы Чуйкова и Краснознаменскую. Подробнее об этом читайте здесь.