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Экскурсионный ретро-трамвай возобновит работу в июне
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Экскурсионный ретро-трамвай возобновит работу в июне 

Казанский Портал 2 часа назад
Ретро-трамвай. Фото: old-kzn.ru  В июне в Казани возобновит работу экскурсионный ретро-трамвай. Его маршрут проходит по историческому центру города от железнодорожного вокзала до речного порта.
В прошлом году ретро-трамвай приостановил работу из-за ремонтных работ на улице Татарстан. До конца мая эти работы будут завершены, сообщили вчера на деловом понедельнике.
Проезд в ретро-трамвае платный. В прошлом году можно было прокатиться за 200 рублей, с национальным обедом — за 300 рублей. Какие цены будут в новом сезоне, пока неизвестно.
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