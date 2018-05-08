Экскурсионный ретро-трамвай возобновит работу в июне

Ретро-трамвай. Фото: old-kzn.ru В июне в Казани возобновит работу экскурсионный ретро-трамвай. Его маршрут проходит по историческому центру города от железнодорожного вокзала до речного порта.

В прошлом году ретро-трамвай приостановил работу из-за ремонтных работ на улице Татарстан . До конца мая эти работы будут завершены, сообщили вчера на деловом понедельнике.

Проезд в ретро-трамвае платный. В прошлом году можно было прокатиться за 200 рублей, с национальным обедом — за 300 рублей. Какие цены будут в новом сезоне, пока неизвестно.

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