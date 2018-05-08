На Кубани сформировали поисковую команду из военных инженеров

С середин мая в одном из районов, где шли ожесточенные бои с фашистской Германией , будет развернут полевой лагерь, и она приступит к поиску останков погибших, а также при необходимости сможет уничтожать взрывоопасные предметы.

Поисковая команда состоит из 30 контрактников. На оснащении у нее современные миноискатели ИМП-С и «Коршун», а также костюмы сапера «Дублон».