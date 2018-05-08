На Кубани сформировали поисковую команду из военных инженеров 

Поисковая команда имени Героя Советского союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева сформирована в Краснодарском крае в инженерно-саперном полку Южного военного округа, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ЮВО.
С середин мая в одном из районов, где шли ожесточенные бои с фашистской Германией, будет развернут полевой лагерь, и она приступит к поиску останков погибших, а также при необходимости сможет уничтожать взрывоопасные предметы.
Поисковая команда состоит из 30 контрактников. На оснащении у нее современные миноискатели ИМП-С и «Коршун», а также костюмы сапера «Дублон».
«Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа сформировано более 70 поисковых команд, которые займутся выявлением неизвестных воинских захоронений, установлением личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванием их памяти», — уточнил собеседник агентства.
Поисковые работы организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму.