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Реновация в Уфе: мэр города рассказал, что ждёт жителей изношенных хрущевок
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Реновация в Уфе: мэр города рассказал, что ждёт жителей изношенных хрущевок 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На утреннем совещании в мэрии 8 мая снова подняли тему реновации в Уфе. Со слов главы администрации Ирека Ялалова, этот вопрос обсуждается с конца ноября прошлого года.
— Нам нужно понять, как мы будем решать проблемы полутора тысяч устаревших домов, — сказал Ирек Ялалов. — В стране и за рубежом накоплен богатый опыт. Необходимо рассмотреть варианты реновации: снос старых домов и строительство на их месте новых, реконструкция фасадов без отселения с надстройкой двух-трёх этажей или увеличение габаритов дома с временным переселением жильцов с надстройкой трёх и более этажей.
Сити-менеджер считает, что это жилье «морально и физически подошло к износу».
— Стандартная хрущёвка была рассчитана на 50 лет службы с продлением до 75 лет при проведении восстановительных работ. Надо понимать, что тогда материалы уступали по качеству современным. Необходимо делать выводы, видеть риски, — сказал мэр.
Перед началом этой работы необходимо подготовить соответствующие законы, за поддержкой чиновники мэрии намерены обратиться в республиканское правительство.
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