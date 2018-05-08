Реновация в Уфе: мэр города рассказал, что ждёт жителей изношенных хрущевок

На утреннем совещании в мэрии 8 мая снова подняли тему реновации в Уфе . Со слов главы администрации Ирека Ялалова , этот вопрос обсуждается с конца ноября прошлого года.

— Нам нужно понять, как мы будем решать проблемы полутора тысяч устаревших домов, — сказал Ирек Ялалов. — В стране и за рубежом накоплен богатый опыт. Необходимо рассмотреть варианты реновации: снос старых домов и строительство на их месте новых, реконструкция фасадов без отселения с надстройкой двух-трёх этажей или увеличение габаритов дома с временным переселением жильцов с надстройкой трёх и более этажей.

Сити-менеджер считает, что это жилье «морально и физически подошло к износу».

— Стандартная хрущёвка была рассчитана на 50 лет службы с продлением до 75 лет при проведении восстановительных работ. Надо понимать, что тогда материалы уступали по качеству современным. Необходимо делать выводы, видеть риски, — сказал мэр.

Перед началом этой работы необходимо подготовить соответствующие законы, за поддержкой чиновники мэрии намерены обратиться в республиканское правительство.