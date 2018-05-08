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Как будут ходить автобусы до кладбищ 9 мая
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Как будут ходить автобусы до кладбищ 9 мая 

Казанский Портал 2 часа назад
Всего будет курсировать 74 автобуса по 10 маршрутам:
№71 «Городская больница №5 — ж. м. Константиновка» с заездом на Самосыровское и Мусульманское кладбища;
№84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж. м. Чебакса»;
№201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище»;
№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище»;
№204с «Ж. м. Дербышки — кладбище Дербышках»;
№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище»;
№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж. м. Сухая Река»;
№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж. м. Сухая Река»;
№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж. м. Сухая Река»;
№209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище».
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