Как будут ходить автобусы до кладбищ 9 мая

Всего будет курсировать 74 автобуса по 10 маршрутам:

№71 «Городская больница №5 — ж. м. Константиновка» с заездом на Самосыровское и Мусульманское кладбища;

№84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж. м. Чебакса»;

№201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище»;

№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище»;

№204с «Ж. м. Дербышки — кладбище Дербышках»;

№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище»;

№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж. м. Сухая Река»;

№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж. м. Сухая Река»;

№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж. м. Сухая Река»;

№209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище».

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