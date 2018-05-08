Трамплин для фармацевтики. Какие разработки поддержат?

Есть и у нас разработки

Как отметили эксперты, выбор места проведения заседания совета был неслучаен, ведь медицинская и фармацевтическая промышленность — одни из самых стремительно развивающихся отраслей производства в регионе. Во время своей двухдневной рабочей поездки в Сибирь министр успел познакомиться с новыми и уже хорошо показавшими себя разработками новосибирских компаний: АО «Ангиолайн», ООО «Эндосервис», ООО «Альфа-Медика», АО «НЭВЗ-Керамикс» и АО «Вектор-БиаАльгам».

«Создание индустриальных парков и технопарков — это приоритетное направление инвестиционной политики Новосибирской области , — заявил глава региона Андрей Травников на заседании Координационного совета. — В 2016 году утвердили Концепцию парковой политики региона, которая строится по принципу кластеров. Примерами удачного совмещения стали: Академпарк, Биотехнопарк, Медтехнопарк. По оценкам экспертов, новосибирская практика в этом плане — одна из лучших в стране».

Напомним, что начиная с 2015 года предприятия медицинской и фармацевтической промышленности региона получили государственную поддержку в виде субсидий на возмещение затрат. Из бюджета Новосибирской области на субсидирование компаний тоже было выделено более 63 млн рублей. Гос— поддержка значительно помогла ускорить процесс вывода готовой продукции предприятий на российский рынок.

Наращиваем экспорт

В Новосибирской области утверждена программа реиндустриализации экономики региона до 2025 года, по которой реализуются «флагманские» проекты в медицинской и фармацевтической промышленности.

Денис Мантуров заметил, что многим предприятиям других российских регионов есть здесь чему поучиться: «Дело в том, что Новосибирская область не заявляла о создании кластеров, поэтому фактически развивала их без федеральной поддержки. Но при этом она оказалась в передовиках, оставив позади те регионы, которые такую господдержку получали. Мы сегодня посетили новосибирские кластеры, где представители российских регионов ознакомились с результатами их работы. Это даёт ещё и дополнительный импульс к тому, чтобы формировать межрегиональные кооперационные связи».

Особенно важным посчитал министр тот факт, что отечественные предприятия наращивают объёмы внешних поставок. Это подчёркивает конкурентоспособность отрасли. В 2017 году экспорт фармацевтической продукции впервые превысил 700 млн долларов. К 2025 году эта цифра должна увеличиться в четыре раза.

После заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ Андрей Травников сообщил, что регион получил положительную оценку федерального руководства.

«В Новосибирской области накоплен богатый опыт по применению медицинских изделий, технологий и препаратов на базе федеральных центров и клиник, — напомнил он. — Сегодня у нас полсотни предприятий, которые работают в этом направлении: сорок четыре из них занимаются производством изделий и шесть — производством лекарств. Это результат реализации кластерной политики и создания технологических и индустриальных парков».

Перспективные направления, по которым регион может получить финансирование из федерального бюджета, министр промышленности и торговли РФ и глава Новосибирской области обсудили позже уже на двухсторонней встрече.

В частности, договорились найти средства (на условиях софинансирования из двух уровней бюджетов — федерального и областного) для возведения нового современного вивария. Это необходимо для того, чтобы наращивать клинические исследования фармкомпаний и придать дополнительный импульс развитию фундаментальной и прикладной науки в регионе.