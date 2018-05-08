Ещё
«Каски» не в кассу. Госдеп лишил «Белые каски» денег на кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Каски» не в кассу. Госдеп лишил «Белые каски» денег на кино 

Sputnik Узбекистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Мы, например, всегда знали, что «снято „Белыми касками“» — это как шито белыми нитками. Фальшивка топорная и грубая. Но в Восточной Гуте это было настолько очевидно, что даже спонсорам «корпорации провокаторов» стало мучительно больно за бесцельно потраченные суммы, пишет автор радио Sputnik Михаил Шейнкман. По данным телеканала CBS, Госдепартамент Соединенных Штатов замораживает финансирование банды псевдоправозащитников, орудующей под прикрытием таких же карманных террористов. А это — треть их бюджета.
И вроде ничего не предвещало. Еще в марте их главарь Раед Салех признал встречу с американскими представителями успешной. А ведь на ней обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества до 2020 года. В том числе, видимо, не только дальнейшего, но и ближайшего. Когда уже казалось, что «дело в каске», 7 апреля случилась Дума. А до 15 апреля ближневосточное бюро Госдепа должно было получить из Вашингтона подтверждение о следующем транше. Не получило. Таким образом, выделение средств этим «белым уборам» прекратилось автоматически.
Получается, «каски» — мимо кассы. И это еще одно доказательство даже не того, что не справились они с поставленной задачей. А того, что эту задачу им ставили и за ее выполнение им платили. Но заказывали-то трагедию, а не дешевый трагифарс. Поэтому пришлось Пентагону срочно спасать картинку дорогущими голливудскими спецэффектами в виде ночной бомбардировки. А это пара сотен миллионов долларов. Вот их с мистификаторов и удержат.
Но, как подчеркивает CBS, это отнюдь не означает, что США открестятся от этой структуры. В их случае «заморозить» — это в буквальном смысле, как поместить в морозилку. То есть сохранить до определенного момента, но всегда иметь под рукой. Возможно, Штаты просто решили слегка проучить бракоделов. Как ребенка, которого за неуспеваемость лишают компьютера или денег на кино. Собственно, «Белые каски» — это и есть их детище. И его тоже лишили денег на кино. Пусть поработают из любви к искусству и ненависти к Асаду. Тем более, британцы от своего вклада не отказываются. Так что на какую-нибудь малобюджетную халтуру с финиками снова хватит.
Но для нового удара этого уже недостаточно. За те деньги, что мы вам платим, вы могли бы стряпать что-нибудь более убедительное. Хотя бы пригласить на роль жертв специально обученных людей, а не тащить с улицы кого попало, чтобы потом они притащились еще и в ОЗХО, — как бы указывает Вашингтон на несоответствие цены и качества. Те в свое оправдание могли бы ответить благодетелям той же монетой. Мол, вы тоже вкладываете в свой Пентагон такие деньжищи, что он мог бы разбомбить в Сирии и что-нибудь посолидней трех заброшенных сараев. Сотней-то ракет.
Но не станут они этого делать. Во-первых, у них нет той же монеты, чтобы ею разбрасываться. Во-вторых, понимают, что не стоит покусывать руку дающего. Даже если она оформилась в комбинацию с выставленным вперед большим пальцем. Но вперед же, а не вниз. И большим, а не средним. Значит, еще не все потеряно. Надо всего лишь провести работу над ошибками и опять что-нибудь снять, например белую каску. И перевернуть ее так, чтобы удобней было просить «на спасение сирийской демократии».
Sputnik Узбекистан: последние новости
Это бунт. Германия отказала США в выплате ежегодной дани в 73 миллиарда долларов Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс Сбербанк предупредил об ошибочном списании наличных с карт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК582
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом386
Главным событием для рубля станет 12 мая30
Медведева отказались поддержать1379
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение