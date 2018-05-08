«Каски» не в кассу. Госдеп лишил «Белые каски» денег на кино

Мы, например, всегда знали, что «снято „Белыми касками“» — это как шито белыми нитками. Фальшивка топорная и грубая. Но в Восточной Гуте это было настолько очевидно, что даже спонсорам «корпорации провокаторов» стало мучительно больно за бесцельно потраченные суммы, пишет автор радио Sputnik Михаил Шейнкман . По данным телеканала CBS, Госдепартамент Соединенных Штатов замораживает финансирование банды псевдоправозащитников, орудующей под прикрытием таких же карманных террористов. А это — треть их бюджета.

И вроде ничего не предвещало. Еще в марте их главарь Раед Салех признал встречу с американскими представителями успешной. А ведь на ней обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества до 2020 года. В том числе, видимо, не только дальнейшего, но и ближайшего. Когда уже казалось, что «дело в каске», 7 апреля случилась Дума . А до 15 апреля ближневосточное бюро Госдепа должно было получить из Вашингтона подтверждение о следующем транше. Не получило. Таким образом, выделение средств этим «белым уборам» прекратилось автоматически.

Получается, «каски» — мимо кассы. И это еще одно доказательство даже не того, что не справились они с поставленной задачей. А того, что эту задачу им ставили и за ее выполнение им платили. Но заказывали-то трагедию, а не дешевый трагифарс. Поэтому пришлось Пентагону срочно спасать картинку дорогущими голливудскими спецэффектами в виде ночной бомбардировки. А это пара сотен миллионов долларов. Вот их с мистификаторов и удержат.

Но, как подчеркивает CBS , это отнюдь не означает, что США открестятся от этой структуры. В их случае «заморозить» — это в буквальном смысле, как поместить в морозилку. То есть сохранить до определенного момента, но всегда иметь под рукой. Возможно, Штаты просто решили слегка проучить бракоделов. Как ребенка, которого за неуспеваемость лишают компьютера или денег на кино. Собственно, «Белые каски» — это и есть их детище. И его тоже лишили денег на кино. Пусть поработают из любви к искусству и ненависти к Асаду. Тем более, британцы от своего вклада не отказываются. Так что на какую-нибудь малобюджетную халтуру с финиками снова хватит.

Но для нового удара этого уже недостаточно. За те деньги, что мы вам платим, вы могли бы стряпать что-нибудь более убедительное. Хотя бы пригласить на роль жертв специально обученных людей, а не тащить с улицы кого попало, чтобы потом они притащились еще и в ОЗХО , — как бы указывает Вашингтон на несоответствие цены и качества. Те в свое оправдание могли бы ответить благодетелям той же монетой. Мол, вы тоже вкладываете в свой Пентагон такие деньжищи, что он мог бы разбомбить в Сирии и что-нибудь посолидней трех заброшенных сараев. Сотней-то ракет.

Но не станут они этого делать. Во-первых, у них нет той же монеты, чтобы ею разбрасываться. Во-вторых, понимают, что не стоит покусывать руку дающего. Даже если она оформилась в комбинацию с выставленным вперед большим пальцем. Но вперед же, а не вниз. И большим, а не средним. Значит, еще не все потеряно. Надо всего лишь провести работу над ошибками и опять что-нибудь снять, например белую каску. И перевернуть ее так, чтобы удобней было просить «на спасение сирийской демократии».