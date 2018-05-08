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По всей России прошли генеральные репетиции парада
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По всей России прошли генеральные репетиции парада 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Девятого мая в Москве на Красной площади пройдет главный торжественный парад Победы.
Страна готова к празднованию 9 мая. Это показали генеральные репетиции парада, которые состоялись в разных регионах России.
В Екатеринбурге по главной площади Урала ровным строем прошли больше двух тысяч человек. Сотни людей наблюдали за торжественным маршем с трибун и на тротуарах. В механизированной колонне прошли почти сто единиц техники. Это, в частности, С-400 Триумф, Искандеры, бронеавтомобили Тигр и другая новейшая техника.
По традиции, в параде принимает участие и историческая техника. В Калининграде колонну возглавил знаменитый танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
Во Владивостоке тоже гремели броней и чеканили шаг парадные расчеты. В столице Приморья в параде участвуют полторы тысячи человек. Среди них курсанты Нахимовского училища и полсотни единиц техники.
Девятого мая в Москве на Красной площади пройдет главный торжественный парад Победы. В нем будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов. Торжественная церемония завершится праздничным салютом.
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