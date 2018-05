Пермский хор «Млада» занял второе место на международном конкурсе в Москкве 

Из них были отобраны 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира — Великобритании Израиля , Индии, Италии Южной Кореи . Второй фестиваль «Московская весна A Cappella» (27 апреля — 9 мая 2018 г.) проводится в рамках цикла «Московские сезоны» на 61 городской площадке (из них 40 — музыкальных), которые расположены не только в привычных местах — на улицах и площадях, но и на крышах, балконах, городских лестницах, в парках и скверах. Впервые в этом году участники музыкального конкурса выступили не только в центре, но во всех округах Москвы. По состоянию на 7 мая фестиваль посетили 5,5 млн человек. В состав жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Среди них — Виктор Дробыш , Андреа Фигало (члены президиума), Василий Герелло , Мишель Вейр, Матиас Беккер, Любовь Казарновская , Валерия, Иосиф Пригожин Стас Пьеха , Варвара и др. Кроме того, выступления участников могли оценить зрители на сайте конкурса в Интернете. В народном голосовании приняли участие порядка 77 тыс. человек. Призовой фонд фестиваля составил: гран-при — 6,2 млн рублей; призы для вокальных групп (большая, средняя и малая): I место — 1,8 млн рублей, II место — 1,2 млн рублей, III место — 600 тыс. рублей; призы для солистов: I место — 1 млн рублей, II место — 700 тыс. рублей, III место — 500 тыс. рублей; приз зрительских симпатий — 400 тыс. рублей. По результатам голосования (мнение жюри и народное голосование) в номинации «Большая вокальная группа (от 9 чел.)» победителями стали группа The Buzztones (Великобритания) и Московский казачий хор (Россия, г. Москва). Второе место у Академического хора «Млада» (Россия, г. Пермь ) и Koukie People (Латвия). Третье место заняли хоровая группа Центрального пограничного ансамбля ФСБ России (Россия, г. Москва), мужской хор «Русский Формат» (Россия, г. Воронеж ); All the king's men (Великобритания).