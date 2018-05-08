Студенты нашли неизвестного Героя Советского Союза

В канун Дня Победы в педколледже прошло торжественное открытие мемориальной доски Героя Советского Союза выпускнику 1937 года Александру Бугаеву . Куйбышевский педагогический колледж уже много лет украшают мемориальные доски в память о своих выпускниках — Героях Советского Союза. Теперь их стало четыре.

— Я помню, в студенческие годы мы всегда с уважением и почитанием относились к нашим землякам-героям. На тот момент у нас было два Героя Советского Союза: Анатолий Васильевич Борискин и Михаил Евдокимович Волков . Потом, благодаря исследовательской работе наших преподавателей и студентов, открыты еще два имени наших выпускников-героев. Это Николай Андреевич Сологуб и Александр Лаврентьевич Бугаев, — рассказывает директор педколледжа Андрей Витман

В годы Великой Отечественной войны более 90 студентов выпуска 1941 года ушли на фронт защищать свою Родину, 23 из них не вернулись домой. Александр Лаврентьевич участвовал в боях в составе 2-го Белорусского фронта. Звание Героя Советского Союза ему присвоено в марте 1945 года за мужество и героизм, проявленные при освобождении Западной Белоруссии. В архивных документах написано, что наш земляк в составе танкового десанта одним из первых вышел к реке Нарев. До подхода саперов предварительно произвел инженерную разведку реки. После прибытия пехоты в течение двух часов обеспечивал переправу батальонов, ранен. Награжден Орденом Красной Армии Отечественной войны II степени, медалями. В 1946 году Александр Лаврентьевич демобилизовался. Вернулся домой в Северный район, работал директором в сельской школе.

Куйбышевский педагогический колледж богат своей историей. В годы войны в этом здании находился военный эвакогоспиталь №3399, где оказывалась помощь раненым бойцам.