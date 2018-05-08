День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

Ижевск. Удмуртия . Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.

В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.

Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 — 1945 годов

09:00 — 10:00 Сквер Победы

Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики

10:00 — 10:30 Улица Пушкинская

«Бессмертный полк»

10:30 — 11:00 Улица Пушкинская

«На привале Победы»

Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики

11:00 — 15:00 Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства

«Возрожденная страна — возрожденные ремесла»

Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел

11:00 — 15:00 Улица Наговицына

«Эстафета мира»

Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета

12:30 — 15:30 Центральная площадь

Маршрут движения:

ул. Пушкинская — ул. Красногеройская — ул. Коммунаров —

ул. Лихвинцева —

ул. Пушкинская

«Спасибо деду за Победу!»

Интерактивно — развлекательная программа

Акция «73 рекорда»

— силовой экстрим

— военно-патриотическая игра «Марш-бросок»

— выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны

— полевая кухня

— пневматический тир 12:00 — 20:00 Набережная Ижевского водохранилища

«Песни нашей Победы!»

Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса

19:30 — 22:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией

«Концерт Мира»

Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска

17:00 — 19:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией»

Центральная площадь

Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади

10:30 — 12:00 Центральная площадь, центральная сцена

Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне

12:00 — 15:00 Центральная площадь, центральная сцена

Церемония награждения победителей «Эстафеты мира»

15:00 — 16:00 Центральная площадь, центральная сцена

Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!»

15:00 — 20:00 Центральная площадь, центральная сцена

Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»

20:00 — 22:00 Центральная площадь, центральная сцена

В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.

В 22:00 начнется традиционный праздничный салют.

Индустриальный район

Праздничные гуляния в парке Космонавтов — 12:00-16:00 Октябрьский район

«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер — классы, конкурсно — игровая программа — 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии

Праздничная концертная программа — 13:00-15:00 в парке имени Кирова

Устиновский район

Праздничные районные мероприятия — 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.

Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:

-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);

-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);

-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);

-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);

-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);

-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);

-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).

С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.