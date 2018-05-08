День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая 

Ижевск. Удмуртия. Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.
В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.
Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 — 1945 годов
09:00 — 10:00 Сквер Победы
Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики
10:00 — 10:30 Улица Пушкинская
«Бессмертный полк»
10:30 — 11:00 Улица Пушкинская
«На привале Победы»
Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики
11:00 — 15:00 Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства
«Возрожденная страна — возрожденные ремесла»
Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел
11:00 — 15:00 Улица Наговицына
«Эстафета мира»
Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета
12:30 — 15:30 Центральная площадь
Маршрут движения:
ул. Пушкинская — ул. Красногеройская — ул. Коммунаров —
ул. Лихвинцева —
ул. Пушкинская
«Спасибо деду за Победу!»
Интерактивно — развлекательная программа
Акция «73 рекорда»
— силовой экстрим
— военно-патриотическая игра «Марш-бросок»
— выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны
— полевая кухня
— пневматический тир 12:00 — 20:00 Набережная Ижевского водохранилища
«Песни нашей Победы!»
Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса
19:30 — 22:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией»
«Концерт Мира»
Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска
17:00 — 19:00 Площадка у монумента «Навеки с Россией»
Центральная площадь
Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади
10:30 — 12:00 Центральная площадь, центральная сцена
Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне
12:00 — 15:00 Центральная площадь, центральная сцена
Церемония награждения победителей «Эстафеты мира»
15:00 — 16:00 Центральная площадь, центральная сцена
Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!»
15:00 — 20:00 Центральная площадь, центральная сцена
Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»
20:00 — 22:00 Центральная площадь, центральная сцена
В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.
В 22:00 начнется традиционный праздничный салют.
Индустриальный район
Праздничные гуляния в парке Космонавтов — 12:00-16:00 Октябрьский район
«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер — классы, конкурсно — игровая программа — 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии
Праздничная концертная программа — 13:00-15:00 в парке имени Кирова
Устиновский район
Праздничные районные мероприятия — 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.
Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:
-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);
-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);
-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);
-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);
-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);
-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).
С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.