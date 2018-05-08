Ещё
День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая 

ИА «Сусанин» 14 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Традиционный военный парад, акция «Бессмертный полк», полевая кухня и салют ожидают жителей Ижевска в среду, 9 мая. Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется с возложения цветов.
В ночь на 9 мая и первую половину дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Днем усилится ветер, а температура воздуха не поднимется выше +8, +13 градусов Цельсия.
Возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной воны 1941 — 1945 годов
09:00 — 10:00  Сквер Победы
Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики
10:00 — 10:30  Улица Пушкинская
«Бессмертный полк»
10:30 — 11:00  Улица Пушкинская
«На привале Победы»
Праздничная программа с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртской Республики
11:00 — 15:00  Площадка у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства, сквер Победы, парковка у дома правительства
«Возрожденная страна — возрожденные ремесла»
Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел
11:00 — 15:00  Улица Наговицына
«Эстафета мира»
Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета
12:30 — 15:30  Центральная площадь
Маршрут движения:
ул. Пушкинская — ул. Красногеройская — ул. Коммунаров —
ул. Лихвинцева —
ул. Пушкинская
«Спасибо деду за Победу!»
Интерактивно — развлекательная программа
Акция «73 рекорда»
— силовой экстрим
— военно-патриотическая игра «Марш-бросок»
— выставка макетов оружия времен Великой Отечественной войны
— полевая кухня
— пневматический тир  12:00 — 20:00  Набережная Ижевского водохранилища
«Песни нашей Победы!»
Подведение итогов ежегодного музыкального конкурса
19:30 — 22:00  Площадка у монумента «Навеки с Россией»
«Концерт Мира»
Праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов Ижевска
17:00 — 19:00  Площадка у монумента «Навеки с Россией»
Центральная площадь
Трансляция акции «Бессмертный полк» и Парада на Красной площади
10:30 — 12:00  Центральная площадь, центральная сцена
Трансляция фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне
12:00 — 15:00  Центральная площадь, центральная сцена
Церемония награждения победителей «Эстафеты мира»
15:00 — 16:00  Центральная площадь, центральная сцена
Концертные программы с участием детских коллективов «Победа остается молодой!»
15:00 — 20:00  Центральная площадь, центральная сцена
Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»
20:00 — 22:00  Центральная площадь, центральная сцена
В 19:55 на всех площадках объявят минуту молчания.
В 22:00 начнется традиционный праздничный салют.
Индустриальный район
Праздничные гуляния в парке Космонавтов — 12:00-16:00  Октябрьский район
«Никто не забыт, ничто не забыто». Концерт, полевая кухня, мастер — классы, конкурсно — игровая программа — 12:00-15:00 в ижевском Зоопарке Удмуртии
Праздничная концертная программа — 13:00-15:00 в парке имени Кирова
Устиновский район
Праздничные районные мероприятия — 11:00-14:00 на территории школ №93 и №77.
Также 9 мая с 08:30 до 22:30 в городе ограничат движение транспорта:
-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советской до переулка Широкий);
-по улице Красногеройской (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Бородина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской);
-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройской);
-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинской);
-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);
-по переулку Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса);
-по улице Милиционная (на участке от переулка Широкий до улицы Бородина).
С 21:00 до 23:00 перекроют улицу Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкий.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Сарапуле объявили конкурс на замену уличного освещения В Удмуртии приостановят деятельность производителя мясных полуфабрикатов «Общепит» Власти США лишат мигрантов из Гондураса статуса «временно защищенных лиц»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1233
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом334
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли16
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ152
В Красноярске загорелся Дворец спорта35
Новости партнеров
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение