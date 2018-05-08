Суд арестовал известного екатеринбургского блогера Ивана Соломина

Известного екатеринбургского блогера Ивана Соломина, который прославился как водитель трамвая, который ведёт свой блог TramEkb, арестовали. Суд вынес решение наказать его за то, что он не платит алименты. Называть имя арестованного судебные приставы не стали, но из описания понятно, кто это.

«В отношении 31-летнего гражданина судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отдела возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, — рассказали в отделе по взаимодействию с СМИ УФССП России по Свердловской области . — Более двух лет должник уклонялся от уплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего сына, поясняя это тем, что у него временные материальные трудности».

Соломин накопил долг в 370 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде административного ареста на десять суток. Под арест Соломин попал 4 мая.

«Свои материальные трудности должник объясняет отсутствием постоянного заработка. Однако в социальных сетях имеются его фото за рулем общественного транспорта. Но, как оказалось, из муниципального предприятия должник уволился, полностью посвятив себя социальным сетям, ведению блога и социальной работе», — добавили в пресс-службе приставов.

Дозвониться до самого Ивана нам не удалось, на телефоне включён автоответчик. Сейчас Иван работает в рекламном агентстве «WTF!?», но директор агентства Антон Шульц сказал Е1.RU, что он ничего не знает об аресте, так как сотрудничал с Иваном дистанционно.