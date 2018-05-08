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В Львовской области подрядчика обязали переделать дорогу за свой счет
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В Львовской области подрядчика обязали переделать дорогу за свой счет 

Auto.Today 13 минут назад
Фото: Auto.Today
Информационный портал PRESS ЦЕНТР сообщает, что возле Львова подрядчика заставили повторно в пределах гарантийных обязательств отремонтировать дорогу общего пользования «Зымна Вода — станция Зымна Вода», которая была введена в эксплуатацию еще в прошлом году. На ремонт этой дороги из областного бюджета было выделено 13 миллионов гривен.
Подрядчиком выступала компания «ОНУР», проводившая дорожные работы по заказу Службы автомобильных дорог в Львовской области. Местные жители ждали этого ремонта много лет. Однако уже через несколько месяцев они стали жаловаться в социальных сетях на неудовлетворительное качество ремонта достаточно важной для региона автомагистрали, соединяющей три соседних села — Зымна Вода, Рудно и Суховоля. «Служба автомобильных дорог в Львовской области выражает благодарность общине Львовщины за активную позицию по взаимодействию для выявления недостатков. Одновременно сообщаем, что подрядная организация, которая проводила текущий средний ремонт, уже приступила к работе в рамках гарантийных обязательств за собственные средства», — говорится в сообщении.
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