Кто успокоит громких соседей?

Соседи ночью громко слушают музыку. Писала заявления в полицию, но до суда дело не доходит. Почему закон о тишине, который в республике принят уже давно, до сих пор не работает?

«За 2017 год из 12 тысяч фактов нарушения закона о тишине в республике до суда дошли только четыре тысячи дел. Это плачевный показатель. Чтобы исправить ситуацию, право составлять административные протоколы при нарушении закона о тишине возвращается сотрудникам МВД , — отвечает министр юстиции Коми Дмитрий Наумов . — Соответствующее соглашение подписали между республикой и МВД России, и оно уже вступило в силу. Главная задача, чтобы составлением протоколов занимались профессионалы — сотрудники органов внутренних дел. Каждого человека, который совершил правонарушение, привлекут к ответственности в зависимости от степени вины. Принятая норма позволит добропорядочным гражданам более эффективно защищать свои интересы.

Напомним, что в будние дни нельзя шуметь с 22.00 до 7.00, в выходные — с 22.00 до 9.00».