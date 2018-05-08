Ещё
Кто успокоит громких соседей?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто успокоит громких соседей? 

АиФ Пермь 15 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Соседи ночью громко слушают музыку. Писала заявления в полицию, но до суда дело не доходит. Почему закон о тишине, который в республике принят уже давно, до сих пор не работает?
«За 2017 год из 12 тысяч фактов нарушения закона о тишине в республике до суда дошли только четыре тысячи дел. Это плачевный показатель. Чтобы исправить ситуацию, право составлять административные протоколы при нарушении закона о тишине возвращается сотрудникам МВД, — отвечает министр юстиции Коми Дмитрий Наумов. — Соответствующее соглашение подписали между республикой и МВД России, и оно уже вступило в силу. Главная задача, чтобы составлением протоколов занимались профессионалы — сотрудники органов внутренних дел. Каждого человека, который совершил правонарушение, привлекут к ответственности в зависимости от степени вины. Принятая норма позволит добропорядочным гражданам более эффективно защищать свои интересы.
Напомним, что в будние дни нельзя шуметь с 22.00 до 7.00, в выходные — с 22.00 до 9.00».
АиФ Пермь: последние новости
Жительница Октябрьского едва не зарезала сестру, приехавшую в гости На калийном руднике Соликамск-2 образовалась новая воронка Пермяки отпраздновали 1 мая Монстрацией, демонстрацией и собранием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1233
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом334
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли16
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ152
В Красноярске загорелся Дворец спорта35
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение