Минздрав занялся центрами реабилитации наркозависимых

Минздрав РФ предложил обсудить проект требований к работе центров немедицинской реабилитации наркозависимых. Документ, разработанный совместно с проектом «Трезвая Россия», направлен зампреду Совета Федерации Галине Кареловой . Его копия есть в распоряжении РБК. Чиновники хотят запретить реабилитацию «приковыванием» к батарее и участие в ней запрещенных религиозных организаций. Сейчас в ведении Минздрава находятся только центры медицинской реабилитации.

В ведомстве считают, что центры немедицинской реабилитации наркозависимых должны выполнять существующие нормы, чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями, чтобы у реабилитантов не пропустили серьезные заболевания, в том числе психические.

Проект Минздрава предполагает выделение обязательных и дополнительных требований, выполнение которых позволит центрам быть включенными в соответствующий реестр. В противном случае их деятельность будет прекращена.

Среди требований: предоставление пациенту и (или) его представителям полной информации о работе организации, его правах и обязанностях и заключение письменного договора. Реабилитационный процесс должен быть открыт для родственников пациентов и контролирующих организаций. Например, при согласии реабилитанта должно вестись видеонаблюдение. В договоре между пациентом и реабилитационным центром должно быть прописано, что человек дал добровольное согласие на четко оговоренные меры ограничения и общественного воздействия, кроме того, должны быть предусмотрены возможности расторжения договора и досрочного выхода из программы; пациентов должны размещать в помещениях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к общежитиям для работников организаций и учащихся образовательных учреждений.