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Минздрав занялся центрами реабилитации наркозависимых
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Минздрав занялся центрами реабилитации наркозависимых 

BFM.RU 53 минуты назад
Минздрав РФ предложил обсудить проект требований к работе центров немедицинской реабилитации наркозависимых. Документ, разработанный совместно с проектом «Трезвая Россия», направлен зампреду Совета Федерации Галине Кареловой. Его копия есть в распоряжении РБК. Чиновники хотят запретить реабилитацию «приковыванием» к батарее и участие в ней запрещенных религиозных организаций. Сейчас в ведении Минздрава находятся только центры медицинской реабилитации.
В ведомстве считают, что центры немедицинской реабилитации наркозависимых должны выполнять существующие нормы, чтобы не применялись методы, унижающие человеческое достоинство, чтобы было сотрудничество с медицинскими организациями, чтобы у реабилитантов не пропустили серьезные заболевания, в том числе психические.
Проект Минздрава предполагает выделение обязательных и дополнительных требований, выполнение которых позволит центрам быть включенными в соответствующий реестр. В противном случае их деятельность будет прекращена.
Среди требований: предоставление пациенту и (или) его представителям полной информации о работе организации, его правах и обязанностях и заключение письменного договора. Реабилитационный процесс должен быть открыт для родственников пациентов и контролирующих организаций. Например, при согласии реабилитанта должно вестись видеонаблюдение. В договоре между пациентом и реабилитационным центром должно быть прописано, что человек дал добровольное согласие на четко оговоренные меры ограничения и общественного воздействия, кроме того, должны быть предусмотрены возможности расторжения договора и досрочного выхода из программы; пациентов должны размещать в помещениях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к общежитиям для работников организаций и учащихся образовательных учреждений.
Работа центров реабилитации часто вызывает вопросы у правоохранительных органов. В Новосибирске руководителя одного из таких центров приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в похищении наркозависимых и насильном их удерживании в центрах. Суд не принял в расчет тот факт, что наркозависимых помещали в центры по просьбе их родственников.
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