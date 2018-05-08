Где в Оренбурге не будет холодной воды 10-11 мая?

Оренбурге с 10 мая 22.30 до 7 часов 11 мая не будет холодной воды по следующим адресам:

ул. Джангильдина: от № 1/1 до № 17;ул. Липовая: от № 1 до № 21, от № 2 до № 10; ул. Индивидуальная: от № 4 до № 24, от № 3 до № 17; Загородное шоссе: от № 14 до № 40/1; ул. Автомобилистов: от № 2 до № 10; ул. Салмышская: от № 34 до № 76, от № 33 до № 71; ул. Гаранькина: от № 17 до № 27; ул. Транспортная: 7, 7а, от № 12 до № 18/5; ул. Есимова: от № 3 до № 13; ул. Диагностики: от № 3 до ж/д № 21; пр-д Северный: 7, 9, от № 8 до № 18; ул. Поляничко: от № 2 до № 12; ул. Высотная: от № 2 до № 10; ул. Серебряной росы: от № 1 до № 23; ул. Курортная: от № 1 до № 21, от № 4 до № 32; ул. Инверторная: от № 1 до № 35, от № 2 до № 18; ул. Релейная: от № 2 до № 10, от № 1 до № 5; ул. Контактная: от № 1 до № 21, от № 2 до № 10; ул. Обводная: от № 1 до № 15; бульвар Юности: 12, 22, 8, 10, 10а, 13, 15; пр-д Большой: от № 1 до № 13, от № 2 до № 6; ул. Карпова: 1,3; ул. Просторная: от № 13/1 до № 25/1; пр-д Сквозной: 1,3, от № 2 до № 8; пр-д Малый: 1,2,3,4; пр-д Бульварный: от № 1 до № 19, от № 2 до № 16.

Подвоз воды: ул. Салмышская,44, 45; ул. Джангильдина, 11; ул. Есимова, 3.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.