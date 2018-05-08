Краснодар начнет отмечать день Победы с возложения цветов памятнику Жукову

В 10 часов пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов погибшим защитникам Отечества на площади Памяти Героев у Вечного огня.

«В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Кубани пройдут торжественные праздничные мероприятия, которые продлятся весь день — с раннего утра до позднего вечера. Планируется, что в них примут участие десятки тысяч горожан и гостей краевого центра», — сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

В 11 часов на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона. В шествии примут участие около 2,5 тыс. человек, которые парадным маршем пройдут по площади в составе 40 расчётов и 1 конной группы. Также в параде примет участие моторизированная колонна из 20 единиц современной военной техники и 9 ретро-автомобилей.

В 12 часов на Театральной площади на светодиодном экране, расположенном на здании администрации города, стартует видеопроект «Стена памяти». Будут демонстрироваться материалы о героях Великой Отечественной войны, которые сформированы из фотографий и документов, присланных горожанами.

В 13 часов в Краснодаре в шестой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Горожане будут нести фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны по улице Красной до улицы Северной к Вечному огню на площади Памяти Героев. Впереди колонны пронесут штандарты фронтов, участвовавших в битве за Берлин. Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды. Помогать участникам шествия будут около 300 волонтеров.

Завершит праздничные мероприятия концертно-театрализованное представление «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвящённое Дню Победы. Оно начнётся в 20:30 на Театральной площади. Перед зрителями выступят Кубанский симфонический оркестр, заслуженный артист России Владимир Генин, солисты музыкального шоу-театра «Премьера», детских школ искусств, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и народная артистка России Раиса Гончарова

Закончится день фейерверком — в небо над городом выпустят 534 залпа праздничного салюта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Напоминаем, что общественный транспорт будет работать дольше обычного.