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Краснодар начнет отмечать день Победы с возложения цветов памятнику Жукову
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Краснодар начнет отмечать день Победы с возложения цветов памятнику Жукову 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В 10 часов пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов погибшим защитникам Отечества на площади Памяти Героев у Вечного огня.
«В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Кубани пройдут торжественные праздничные мероприятия, которые продлятся весь день — с раннего утра до позднего вечера. Планируется, что в них примут участие десятки тысяч горожан и гостей краевого центра», — сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
В 11 часов на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона. В шествии примут участие около 2,5 тыс. человек, которые парадным маршем пройдут по площади в составе 40 расчётов и 1 конной группы. Также в параде примет участие моторизированная колонна из 20 единиц современной военной техники и 9 ретро-автомобилей.
В 12 часов на Театральной площади на светодиодном экране, расположенном на здании администрации города, стартует видеопроект «Стена памяти». Будут демонстрироваться материалы о героях Великой Отечественной войны, которые сформированы из фотографий и документов, присланных горожанами.
В 13 часов в Краснодаре в шестой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Горожане будут нести фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны по улице Красной до улицы Северной к Вечному огню на площади Памяти Героев. Впереди колонны пронесут штандарты фронтов, участвовавших в битве за Берлин. Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды. Помогать участникам шествия будут около 300 волонтеров.
Завершит праздничные мероприятия концертно-театрализованное представление «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвящённое Дню Победы. Оно начнётся в 20:30 на Театральной площади. Перед зрителями выступят Кубанский симфонический оркестр, заслуженный артист России Владимир Генин, солисты музыкального шоу-театра «Премьера», детских школ искусств, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и народная артистка России Раиса Гончарова.
Закончится день фейерверком — в небо над городом выпустят 534 залпа праздничного салюта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Напоминаем, что общественный транспорт будет работать дольше обычного.
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