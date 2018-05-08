Ярославец заказал в интернете сильнодействующие анаболики, запрещенные в РФ

Ярославец заказал по интернету сильнодействующие анаболики, запрещенные на территории России

Мужчина хотел с их помощью увеличить мышечную массу. Он заказал препараты — более 100 граммов — на одном из белорусских сайтов. При получении посылки ярославца задержали таможенники. В отношении него возбудили уголовное дело.

Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества анаболического стероидного ряда — станозолол, тестостерон и нандролон фенилпропионат, запрещенные к ввозу и обороту на территории России.