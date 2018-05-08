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Ялалов рассказал о новых кадровых перестановках в руководстве предприятий
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Ялалов рассказал о новых кадровых перестановках в руководстве предприятий 

АиФ-Уфа 24 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Ирек Ялалов 8 мая сообщил о новых назначениях в руководстве уфмских предприятий.
В связи с переходом на новую работу покинул свою должность директор муниципального предприятия «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» Альберт Мусифуллин, руководивший им с 2012 года. Вместо него на эту должность назначен Аскар Файзуллин, управлявший с 2014 года МУП «Уфаводоканал».
Новым директором «Уфаводоканала» назначен Ильяс Гильмутдинов, занимавший ранее должность первого заместителя директора. Он — родной брат руководителя ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова.
Новому главе уфимского водоканала городской глава поручил «стабилизировать финансовую ситуацию» на предприятии.
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