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Тарифы вырастут?
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Тарифы вырастут? 

АиФ Пермь 19 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Будут или нет повышать плату за ЖКУ в пгт. Краснозатонский?
С 1 июля этого года тарифы на водоотведение и тепло в пригородных посёлках столицы Коми подорожают. Об этом сообщила на заседании постоянных комиссий Совета города начальник управления экономики и анализа мэрии Лариса Туркова. Тарифы вырастут для жителей пригородных посёлков Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю, Выльтыдор, Седкыркещ, Трехозёрка, местечек Лемью, Шордор, Яг-кар, а также для получателей услуг котельной «Аэропорт». Их всех обслуживает МУП «Жилкомуслуги». Рост тарифа на теплоэнергию — 6,4%, а на водоснабжение — 4%. При этом цена по-прежнему будет оставаться ниже рыночной — выпадающие доходы обслуживающей организации возместят за счёт бюджета.
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