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Администрацию Челябинска оштрафовали за социальные карты
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Администрацию Челябинска оштрафовали за социальные карты 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Штраф в 200 тысяч рублей наложен на администрацию Челябинска за неисполнение предписания УФАС, сообщают в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.
Как сообщили в антимонопольной службе, ещё в 2013 году чиновников обязали устранить антиконкурентные условия при выборе автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров в общественном транспорте. По данным УФАС, администрация города не провела надлежащие конкурентные процедуры и не определила требования к порядку использования и пополнения социальной карты.
«Однако в 2014 году в Челябинское УФАС России вновь поступило заявление от ООО «Уралинфотек», являющегося предыдущим организатором работы системы безналичной оплаты проезда. Несмотря на отмену Постановления, Администрацией Челябинска так и не были проведены конкурентные процедуры по выбору автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров. Более того, выбранная МУП «Служба организации движения» система оплаты проезда продолжала функционировать, а предприятием осуществлялась выдача и оформление социальных карт», — рассказали в ведомстве.
Чиновникам вновь выдали предписание, однако к 2017 году, по данным УФАС, администрация так и не представила доказательств исполнения требований.
Напомним, ранее у антимонопольной службы возникли вопросы к городскому управлению транспорта: по данным УФАС, чиновники заключали договоры на перевозку пассажиров в трамваях и троллейбусах без проведения торгов.
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