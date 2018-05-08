Администрацию Челябинска оштрафовали за социальные карты

Штраф в 200 тысяч рублей наложен на администрацию Челябинска за неисполнение предписания УФАС , сообщают в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

Как сообщили в антимонопольной службе, ещё в 2013 году чиновников обязали устранить антиконкурентные условия при выборе автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров в общественном транспорте. По данным УФАС, администрация города не провела надлежащие конкурентные процедуры и не определила требования к порядку использования и пополнения социальной карты.

«Однако в 2014 году в Челябинское УФАС России вновь поступило заявление от ООО «Уралинфотек», являющегося предыдущим организатором работы системы безналичной оплаты проезда. Несмотря на отмену Постановления, Администрацией Челябинска так и не были проведены конкурентные процедуры по выбору автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров. Более того, выбранная МУП «Служба организации движения» система оплаты проезда продолжала функционировать, а предприятием осуществлялась выдача и оформление социальных карт», — рассказали в ведомстве.

Чиновникам вновь выдали предписание, однако к 2017 году, по данным УФАС, администрация так и не представила доказательств исполнения требований.

Напомним, ранее у антимонопольной службы возникли вопросы к городскому управлению транспорта: по данным УФАС, чиновники заключали договоры на перевозку пассажиров в трамваях и троллейбусах без проведения торгов.