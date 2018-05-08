Ретро-поезд «Победа» провез по Владивостоку ветеранов Дальневосточной железной дороги

ВЛАДИВОСТОК , 8 мая. / ТАСС /. Ретро-поезд «Победа», стилизованный под военную эпоху, в рамках празднования Дня Победы во вторник провез по Владивостоку почетных пассажиров — около 100 ветеранов Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) из Приморья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ДВЖД.

"В составе поезда два специальных, стилизованных под военную эпоху вагона для пассажиров и две платформы с образцами техники военных лет из музея в пригороде Владивостока. В двух плацкартных вагонах разместились около 100 ветеранов железнодорожного транспорта, в том числе те, кто вышел на пенсию уже после войны. Ветеранов, которые именно воевали, в вагонах не было из-за преклонного возраста", — рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Почетных пассажиров во время поездки сопровождали хор, солдаты-реконструкторы из военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт». На двух платформах разместили легендарную «Катюшу» и противотанковую 45-мм пушку образца 1942 года, грузовой автомобиль ЗИС-5. На железнодорожный вокзал, который стал конечной точкой короткого маршрута, эшелон с ветеранами и техникой доставил действующий советский магистральный грузовой паровоз серии «Л». Прибытие ретро-поезда на вокзал открыло митинг железнодорожников в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне на вокзале Владивосток.

В среду, 9 мая, ретро-поезд «Победа» впервые пройдет от вокзала до Корабельной набережной и встанет напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56».

Проект локомотива, который носил официальное название «Победа», разработали в конце Великой Отечественной войны. Паровозу присвоили серию «Л» по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского.