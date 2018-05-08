Путин поддержал свою команду

О стратегии и задачах

В резерв управленческих кадров под патронажем президента включаются люди, которые имеют управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества. Кандидатуры утверждает лично Владимир Путин. Среди первых участников путинской программы кадрового резерва — Андрей Травников. Напомним, что при его назначении врио губернатора НСО Владимир Путин поставил задачу повысить качество жизни в регионе. Кстати, многие инициативы нового главы уже нашли поддержку на федеральном уровне: это и развитие научного центра — проект «Академгородок 2.0», продолжение строительства нескольких станций метро, перинатального центра, развитие моногородов.

Андрей Травников сообщил, что на встрече президент страны попросил рассказать о ситуации в Новосибирской области. «Я доложил Владимиру Владимировичу о том, что мы сейчас работаем над Стратегией социально-экономического развития региона. Цель — сделать его лучшим для развития и самореализации человека, для ведения бизнеса».

К проекту привлечены учёные, общественные организации, население. Андрей Травников считает, что необходимо сделать власть открытой. Причём не только в плане отчётов о проделанном, но и восприимчивой к конструктивной критике. «Все здоровые политические и общественные профессиональные силы должны включиться в эту работу, — продолжает он. — Призываю к участию и жителей. Все идеи будем обобщать, обсуждать на рабочих группах. Для того чтобы собирать предложения, создадим различные форматы и площадки».

В ближайшие дни на базе отделений МФЦ будут организованы точки приёма предложений от жителей региона. Также можно будет написать в электронном виде через официальный портал правительства НСО.

Кто будет руководить?

Кроме того, Андрей Травников рассказал о том, как исполняются поручения Владимира Владимировича, которые тот дал во время своего визита в Новосибирск 8 февраля 2018 года. Глава региона рассказал о подвижках по созданию Новосибирского научного центра. Этот проект должен помочь в решении проблемы подготовки научных кадров, предполагает он и развитие дорог, коммуникаций, строительство жилья для молодых учёных.

«Доложил о посевной и ситуации в сельском хозяйстве, — продолжает глава региона. — Напомню, что в прошлом году аграрии, собрав хороший урожай, столкнулись с проблемами реализации сельхозпродукции и падением цен. Необходимо уже сегодня совместно с Минсельхозом зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей, включая и реализацию нового урожая».

Кроме того, Андрей Травников сообщил президенту о работе по завершению строительства перинатального центра, проектированию Ледового дворца спорта и новых линий метро в мегаполисе.

«На встрече президент подчеркнул, что в стране должны действовать открытые, конкурентные способы отбора управленческих кадров, — продолжает глава региона. — На этих принципах должны быть сформированы команды губернаторов. А наш регион стал лидером в Сибирском федеральном округе по количеству финалистов и полуфиналистов открытого конкурса «Лидеры России». Кстати, в НСО есть свой аналогичный проект: мы создали «Команду региона». Акцент — не только на повышении квалификации и обучении, но и на работе в команде с уже состоявшимися управленцами».

Их планируется привлекать и в качестве экспертов при обсуждении новых проектов и проблем. По мнению главы области, это позволит сформировать сильную профессиональную команду управленцев, которые способны в короткий срок вывести Новосибирскую область в регионы-лидеры.