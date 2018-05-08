День 8 мая в истории

Ежегодно отмечается с 1948 года. В этот день родился Анри Дюнана (1828-1910) — швейцар­ский общественный деятель, основатель Международного комитета Красного Креста.

Первые группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений, были созданы по инициативе Дюнана в середине XIX века. Позднее он стал одним из организаторов Международного комитета Красного Креста.

России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». После Октябрьской революции оно было преобразовано в Пролетарский Красный Крест, а в 1925 году был образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. После распада СССР правопреемником этого общества является Российский Красный Крест.

8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

В эти дни во многих европейских странах проходят различные памятные мероприятия.

73 года назад (1945) в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Англии и Франции. Торжественная церемония его подписания проходила в здании военно-инженерного училища в специальном зале, который был украшен государственными флагами СССР, США

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил подписали:

заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков ; начальник Верховного главнокомандования Вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург; заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания).

Процедура подписания закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0.43 по московскому времени). После подписания правительство нацисткой Германии было распущено, а войска полностью сложили оружие.

Дата официального объявления о подписании капитуляции, 8 мая в Европе и Америке, 9 мая — в России, празднуется как День Победы.

51 год назад (1967) в Москве , в Александровском саду, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Мо­гила Неизвестного Солдата».

В 1966 года ЦК КПСС предложил создать у стен Кремля мемориал в память о героях, павших на фронтах Великой Отечественной войны — Могилу Неизвестного Солдата.

3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, расположенной на месте кровопролитных боёв в 40 километрах от Москвы на Ленинградском шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Мо­гила Неизвестного Солдата», созданный по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова , Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского.

В центре мемориала расположена ниша с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (её автор поэт Сергей Михалков ) с бронзовой пятиконечной звездой. Внутри неё горит Вечный огонь славы, который был доставлен с Марсова поля из Ленинграда

На надгробной плите установлена композиция из бронзы — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени.

В 2009 году Могиле Неизвестного Солдата был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

53 года назад (1965) было учреждено почётное звание «Город-Герой».

Эта высшая степень отличия была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР. Учреждение почетного звания было приурочено к 20-летию победы над гитлеровской Германией.

Оно присваивалось городам, жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Городам-героям вручали орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамоту Президиума Верховного Совета СССР, а в самих городах устанавливались памятные обелиски.

Первыми городами, которым было присвоено это звание стали: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград (ныне Волгоград ), Севастополь , Одесса, Киев и Москва. Брестская крепость была также удостоена почётного звания «Крепость-герой».

На сегодняшний день почётное звание «Город-Герой» носят 13 городов (один из которых — крепость-герой), входивших в советское время в состав СССР.

В 2006 году было учреждено почётное звание России «Город воинской славы».

69 лет назад (1949) в Берлине в Трептов-парке был открыт Мемориальный комплекс «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом».

Над этим одним из самых известных памятников советским солдатам во всем мире работал авторский коллектив под руководством архитектора Якова Белопольского и скульптора Евгения Вучетича

Центральный монумент комплекса — памятник Воину-освободителю. Он представляет собой фигуру советского солдата, в одной руке он держит меч, который разрубает фашистскую свастику, в другой — спасенную из развалин поверженного Берлина маленькую немецкую девочку. Общая высота монумента составляет около 30 метров, а скульптуры — 12 метров.

На территории комплекса захоронены останки более 7 тысяч советских воинов.