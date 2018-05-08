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День 8 мая в истории
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День 8 мая в истории 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
Ежегодно отмечается с 1948 года. В этот день родился Анри Дюнана (1828-1910) — швейцар­ский общественный деятель, основатель Международного комитета Красного Креста.
Первые группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений, были созданы по инициативе Дюнана в середине XIX века. Позднее он стал одним из организаторов Международного комитета Красного Креста.
В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». После Октябрьской революции оно было преобразовано в Пролетарский Красный Крест, а в 1925 году был образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. После распада СССР правопреемником этого общества является Российский Красный Крест.
8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2004 году.
В эти дни во многих европейских странах проходят различные памятные мероприятия.
73 года назад (1945) в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Торжественная церемония его подписания проходила в здании военно-инженерного училища в специальном зале, который был украшен государственными флагами СССР, США, Англии и Франции.
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил подписали:
заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков; начальник Верховного главнокомандования Вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург; заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания).
Процедура подписания закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0.43 по московскому времени). После подписания правительство нацисткой Германии было распущено, а войска полностью сложили оружие.
Дата официального объявления о подписании капитуляции, 8 мая в Европе и Америке, 9 мая — в России, празднуется как День Победы.
51 год назад (1967) в Москве, в Александровском саду, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Мо­гила Неизвестного Солдата».
В 1966 года ЦК КПСС предложил создать у стен Кремля мемориал в память о героях, павших на фронтах Великой Отечественной войны — Могилу Неизвестного Солдата.
3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, расположенной на месте кровопролитных боёв в 40 километрах от Москвы на Ленинградском шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Мо­гила Неизвестного Солдата», созданный по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского.
В центре мемориала расположена ниша с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (её автор поэт Сергей Михалков) с бронзовой пятиконечной звездой. Внутри неё горит Вечный огонь славы, который был доставлен с Марсова поля из Ленинграда.
На надгробной плите установлена композиция из бронзы — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени.
В 2009 году Могиле Неизвестного Солдата был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.
53 года назад (1965) было учреждено почётное звание «Город-Герой».
Эта высшая степень отличия была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР. Учреждение почетного звания было приурочено к 20-летию победы над гитлеровской Германией.
Оно присваивалось городам, жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Городам-героям вручали орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамоту Президиума Верховного Совета СССР, а в самих городах устанавливались памятные обелиски.
Первыми городами, которым было присвоено это звание стали: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград (ныне Волгоград), Севастополь, Одесса, Киев и Москва. Брестская крепость была также удостоена почётного звания «Крепость-герой».
На сегодняшний день почётное звание «Город-Герой» носят 13 городов (один из которых — крепость-герой), входивших в советское время в состав СССР.
В 2006 году было учреждено почётное звание России «Город воинской славы».
69 лет назад (1949) в Берлине в Трептов-парке был открыт Мемориальный комплекс «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом».
Над этим одним из самых известных памятников советским солдатам во всем мире работал авторский коллектив под руководством архитектора Якова Белопольского и скульптора Евгения Вучетича.
Центральный монумент комплекса — памятник Воину-освободителю. Он представляет собой фигуру советского солдата, в одной руке он держит меч, который разрубает фашистскую свастику, в другой — спасенную из развалин поверженного Берлина маленькую немецкую девочку. Общая высота монумента составляет около 30 метров, а скульптуры — 12 метров.
На территории комплекса захоронены останки более 7 тысяч советских воинов.
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