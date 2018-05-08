Экипажи арестованных в ОАЭ судов смогут вернуться в Приморье

Владелец арестованных в ОАЭ судов начал переговоры о замене российских экипажей, сообщает "Интерфакс"

— Моряков с танкера «Кристалл Ист» и судна «Каролина Винд» могут заменить иностранцами, что позволит россиянам вернуться домой, — рассказал директор компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой.

Для того, чтобы обмен состоялся, нужно найти 13 моряков.

Напомним, сейчас на «Кристалл Ист» находятся три человека, которые нуждаются в госпитализации. Но решить эту проблему пока не удается.

В конце апреля экипаж танкера, состоящий из семи россиян, подал сигнал SOS. У моряков ухудшилось состояние здоровья. Ранее они просили российских дипломатов о помощи в возвращении на родину.

Однако пока не найдется замена оставить корабль члены экипажа не могут. Их документы изъяли иммиграционные власти.

Это уже вторая команда моряков на арестованном в порту Шарджа (ОАЭ) «Кристалл Ист». Их предшественникам при содействии властей и профсоюза удалось вернуться домой. Но теперь и вновь прибывшие оказались в сложной ситуации.