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Экипажи арестованных в ОАЭ судов смогут вернуться в Приморье
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Экипажи арестованных в ОАЭ судов смогут вернуться в Приморье 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Владелец арестованных в ОАЭ судов начал переговоры о замене российских экипажей, сообщает "Интерфакс".
— Моряков с танкера «Кристалл Ист» и судна «Каролина Винд» могут заменить иностранцами, что позволит россиянам вернуться домой, — рассказал директор компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой.
Для того, чтобы обмен состоялся, нужно найти 13 моряков.
Напомним, сейчас на «Кристалл Ист» находятся три человека, которые нуждаются в госпитализации. Но решить эту проблему пока не удается.
В конце апреля экипаж танкера, состоящий из семи россиян, подал сигнал SOS. У моряков ухудшилось состояние здоровья. Ранее они просили российских дипломатов о помощи в возвращении на родину.
Однако пока не найдется замена оставить корабль члены экипажа не могут. Их документы изъяли иммиграционные власти.
Это уже вторая команда моряков на арестованном в порту Шарджа (ОАЭ) «Кристалл Ист». Их предшественникам при содействии властей и профсоюза удалось вернуться домой. Но теперь и вновь прибывшие оказались в сложной ситуации.
Суда «Кристалл Ист» и «Каролина Винд» арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку".
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