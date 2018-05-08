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Чиновник в Кудымкаре пойдет под суд за 1,5-миллионную халатность подрядчика
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Чиновник в Кудымкаре пойдет под суд за 1,5-миллионную халатность подрядчика 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В марте 2016 года МКУ «Отдел капитального строительства» Кудымкара и ИП заключили договор. Предприниматель обязаны был провести текущий ремонт дорог в гравийно-щебеночном исполнении.
Бизнесмен схалтурил: работы он выполнил с нарушением техзадания, в нарушение требований СНиП и ГОСТ, объем работ был завышен. Однако несмотря на эти изъяны, начальник МКУ подписал акты приемки. ИП получил за работы 8,5 млн рублей из казны города.
Следствие показало, что подрядчик схалтурил на 1,5 млн рублей, чем нанес крупный ущерб городу. Уголовное дело расследовалось согласно статье о халатности. Документы направлены в суд.
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