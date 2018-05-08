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США собираются выделить Украине деньги на летальное оружие
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США собираются выделить Украине деньги на летальное оружие 

Свободная пресса 32 минуты назад
Соединенные Штаты запланировали выделить «незалежной» 50 миллионов долларов на поставку летальные вооружения. Всего же Киеву хотят направить 250 млн долларов на обеспечение безопасности и разведки. Такие данные опубликованы в проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год.
Сообщается, что это лишь первый вариант проекта бюджета. Он должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, получить поддержку всей нижней палаты, а после его должны поддержать профильный комитет сената и весь сенат. Кроме того свой проект оборонного бюджета может инициировать и верхняя палата, пишет РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США запретили Украине применять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которыми сами и снабдили. Однако по словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, в любой момент запрет могут снять, и это «собьет спесь с врага». По мнению Туки, если возникнет «горловая ситуация», США дадут разрешение на использование двух-трех комплексов.
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