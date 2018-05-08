США планируют выделить Украине $50 млн на летальное оружие

США могут предоставить Украине $250 млн в рамках поддержки в сфере обеспечения безопасности и разведки. Из них $50 млн планируется выделить на летальное оружие. Эти суммы заложены в проект американского военного бюджета на 2019 год. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, за время конфликта в Донбассе Вашингтон оказал Киеву помощь на $800 млн По мнению экспертов, своими действиями Америка показывает, что не заинтересована в мирном разрешении конфликта.

США могут выделить Украине $50 млн на летальное вооружение. Об этом свидетельствует проект американского оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета палаты представителей. Предполагается, что Киеву будет предоставлено $250 млн для помощи в сфере обеспечения безопасности и разведки.

Такие данные содержатся в первом варианте проекта бюджета. Он должен быть согласован в комитете конгресса по делам вооружённых сил, а затем получить поддержку всей нижней палаты, профильного комитета сената и всего сената.

В украинском посольстве в США уточнили, что сумма средств, предусмотренная для помощи Киеву, на $100 млн больше, чем в текущем бюджетном году.

Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак , США за время конфликта в Донбассе предоставили Киеву помощь на $800 млн «Я буквально в феврале встречался в США со своим коллегой Джеймсом Мэттисом . Если бы наши партнёры были недовольны качеством изменений в армии, мы не получали бы помощи. А они практически полностью выполняют свои обязательства по поддержке ВСУ. За время войны только США оказали нам помощь на $800 млн», — сказал он.

По его мнению, в 2018 году может появиться возможность «значительно повысить уровень боеготовности войска».

Министр также отметил, что во время встречи с Мэттисом он увидел готовность американских коллег к расширению сотрудничества.

Америка пытается привязать к себе Украину, оказывая ей военную поддержку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

«В этом смысле Америка себе не изменяет. Всегда после того, как они говорят, что кто-то кому-то угрожает, они эту страну накрепко привязывают к себе, в том числе и военными поставками. Потому что, во-первых, это жест определённой поддержки, а с другой стороны — это долги, которые государство будет нести очень многие годы, пока либо не вернут долг за это вооружение, либо не расплатятся как-то по-другому, либо им его не простят», — сказал он.

В то же время, по словам депутата, американцы хотят вытеснить Россию с рынка вооружения под «надуманными псевдодемократическими предлогами».

«Если говорить про Украину, это явный недружественный жест по отношению к тому процессу разоружения, к которому призывает нас Америка, особенно юго-востоке страны. Мы не можем не отреагировать на такой шаг. В данной ситуации это всё ни для кого не секрет», — резюмировал он.

«США не хотят сглаживать конфликт»

Вашингтон ещё раз обнаружил свою незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, считает политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

«Любая поставка оружия в зону конфликта говорит о том, что страна-поставщик не намерена как-то сглаживать этот конфликт. Никто не сомневался, что рано или поздно США начнут такие поставки, об этом говорилось давно и теперь вот эти вот намерения перешли уже в конкретные цифры», — сказал он RT.

При этом, отметил эксперт, выделяемая сумма на летальное оружие невелика, учитывая его стоимость. Кроме того, сомнительно, что оно будет новым.

«Таким образом американцы выполняют свою утилитарную цель по разгрузке складов различного старья», — добавил Синельников-Оришак.

Он также не исключил, что таким образом Соединённые Штаты пытаются заменить советское оружие западным.

«Кроме того, здесь прослеживается стратегическая цель по желанию подсадить Украину на западное оружие. Ведь не секрет, что основная доля вооружений советская. Так что сделать такого рода замещение на западные образцы для американцев очень здорово.

Но я бы сказал, что это не столько усиливает украинскую армию, сколько ослабляет её в дальнейшей перспективе. Но, самое главное, американцы не намерены в ближайшем будущем улучшать отношения с Россией и в этом контексте это просто очередной недружественный шаг в сторону России», — уверен политолог.

Javelin на Украине

В конце декабря 2017 года власти США приняли решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Тогда американские СМИ со ссылкой на Госдеп сообщали, что в рамках этих поставок Украине будут переданы 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, общая стоимость которых составляет $47 млн 30 апреля на Украину поступили американские противотанковые комплексы Javelin.

Однако, как позднее сообщил командующий операцией объединённых сил (ООС) Сергей Наев , они еще не поступили в арсенал украинской армии.

В России неоднократно подчёркивали, что поставка комплексов Украине лишь усложнит разрешение конфликта в Донбассе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Киеве сильно влияние «экстремистски и националистически настроенных элементов», которые могут использовать подобные виды вооружений для развязывания провокационных и агрессивных действий в Донбассе.