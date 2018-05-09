Освобождение и Победа: Севастополь отмечает сразу две важных даты

Семьдесят четыре года назад город русских моряков освободили от фашистской оккупации.

Жители и гости Севастополя сегодня празднуют сразу две важнейших даты отечественной истории. Семьдесят три года назад была побеждена нацистская Германия , а семьдесят четыре года назад советские солдаты освободили от фашистов сам Севастополь в ходе Крымской операции.

По главным улицам города русских моряков прошла колонна современной военной техники и более полутора тысяч военнослужащих гарнизона Севастополя. Зрителям парада показали и легендарный Т-34, танк восстановили специально к празднику.

Впервые в параде в Севастополе приняли участие современные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Торжественный парад был завершен показом ретро-автомобилей времен Великой отечественной войны.