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КПРФ проводит митинг и шествие в Москве в честь Дня Победы
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КПРФ проводит митинг и шествие в Москве в честь Дня Победы 

Мир24 2 часа назад
Фото: Ведомости Урал
КПРФ и другие левые политические движения проводят шествие и митинг в центре Москвы в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «МИР 24».
Шествие началось от Пушкинской площади по Страстному бульвару. Митинг состоится на площади Театрального проезда.
Акция проходит под лозунгами «Да здравствует, 9 мая — День Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками!», «Памяти павших героев — будем достойны!», «День Победы — навечно в благодарной памяти потомков!» и другими.
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