За свет в подъездах сургутяне переплатили 130 000 рублей

Сургутская управляющая компания ООО «ДЕЗ Восточного жилого района» с начала прошлого, 2017 года начисляла жильцам многоквартирных домов счета по нормативам потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Однако, в этих домах были установлены общедомовые счетчики коммунального ресурса. Таким образом, собственники переплачивали за свет в подъездах.

После проверки прокуратуры , директору управляющей компании вынесено представление об устранении нарушений закона. Жильцам домов должны провести перерасчет.

Получилось, что собственники переплатили свыше 130 000 рублей. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управляющей компанией произведен перерасчет.