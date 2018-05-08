Ещё
За свет в подъездах сургутяне переплатили 130 000 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За свет в подъездах сургутяне переплатили 130 000 рублей 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сургутская управляющая компания ООО «ДЕЗ Восточного жилого района» с начала прошлого, 2017 года начисляла жильцам многоквартирных домов счета по нормативам потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.
Однако, в этих домах были установлены общедомовые счетчики коммунального ресурса. Таким образом, собственники переплачивали за свет в подъездах.
После проверки прокуратуры, директору управляющей компании вынесено представление об устранении нарушений закона. Жильцам домов должны провести перерасчет.
Получилось, что собственники переплатили свыше 130 000 рублей. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управляющей компанией произведен перерасчет.
АиФ Югра: последние новости
День Победы: афиша праздничных мероприятий в Югре на 9 мая В Сургуте более 150 человек реконструируют начало штурма Берлина Горожане помогут сотрудникам ОМВД Пыть-Яха бороться с киберпреступниками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК564
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом385
Главным событием для рубля станет 12 мая28
Медведева отказались поддержать1371
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение