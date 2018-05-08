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Приморские осужденные приняли участие в богослужении
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Приморские осужденные приняли участие в богослужении 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
В часовне ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю прошло богослужение в честь Георгия Победоносца, сообщает PRIMPRESS.
В 2010 году в день Святого Георгия Победоносца, 6 мая, на территории учреждения был заложен первый камень в основание часовни, открытие которой состоялось через год в этот же день. Представитель Русской православной церкви совместно с осужденными осуществил крестный ход вокруг часовни и окропил присутствующих святой водой.
Более 15 лет в исправительном учреждении действует община верующих.
Подобные мероприятия, по словам сотрудников учреждения, во многом способствуют духовному исцелению осужденных, переосмыслению ими жизненных ценностей и правопослушному поведению после освобождения.
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