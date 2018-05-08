Приморские осужденные приняли участие в богослужении

В 2010 году в день Святого Георгия Победоносца, 6 мая, на территории учреждения был заложен первый камень в основание часовни, открытие которой состоялось через год в этот же день. Представитель Русской православной церкви совместно с осужденными осуществил крестный ход вокруг часовни и окропил присутствующих святой водой.

Более 15 лет в исправительном учреждении действует община верующих.

Подобные мероприятия, по словам сотрудников учреждения, во многом способствуют духовному исцелению осужденных, переосмыслению ими жизненных ценностей и правопослушному поведению после освобождения.