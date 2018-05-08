В Хабаровском крае ветераны получили 5 тысяч поздравлений от Президента

Сегодня, 8 мая, в Хабаровском крае завершается кампания по доставке именных поздравительных писем от главы государства и губернатора региона ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», почтальоны разнесли по домам фронтовиков почти 10 тысяч конвертов с тёплыми словами в адрес участников Войны, тружеников тыла.

— Каждое письмо именное, подписанное президентом Владимиром Путиным и губернатором Вячеславом Шпортом . Из Кремля в Хабаровский край пришло более 5 тысяч конвертов, их уже доставили во все, даже самые отдалённые районы региона. Примерно столько же поздравительных писем доставлено ветеранам от имени главы края, — рассказала руководитель направления пенсий и социальных выплат регионального управления « Почты России » Виктория Шевченко. — Перед почтальонами стоит задача не дай бог не принести поздравления ветерану, которого уже нет в живых. Люди эти в очень преклонном возрасте. Поэтому перед тем, как идти в дом информация о человеке перепроверяется совместно с Пенсионным фондом.

Сегодня в Хабаровске поздравительные телеграммы получил участник Советско-Японской войны Иван Бадяев. Уроженец Пензенской области служил на Дальнем Востоке в Николаевске-на-Амуре . Обеспечивал связью наши войска, которые освобождали от японцев Сахалин. Сейчас Ивану Васильевичу 91 год, хотя он до сих пор самостоятельно читает газеты, письма с поздравлениями он попросил зачитать ему вслух. Первым вскрыли конверт от губернатора Вячеслава Шпорта.

— А вот эта подпись мне уже очень хорошо знакома, — отметил Иван Бадяев, взглянув на письмо из конверта с пометкой « Москва . Кремль». — Я уже много таких писем от Владимира Путина храню!

Иван Бадяев много лет после демобилизации служил на почте в далёком северном посёлке Ульбея Охотского района. Там вместе с женой Раисой вырастили детей. Затем Ульбею расселили, после чего семья перебралась в Хабаровск. В браке Иван Васильевич с Раисой Васильевной прожили 68 лет.