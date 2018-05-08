Орловчанка взыскала с «Коррекции» штраф и компенсацию морального вреда

В судах Орла продолжают рассматривать иски к ООО «Коррекция», где клиентов вводят в заблуждение и навязывают псевдомедицинские услуги. Очередное решение в пользу потребителя вынесено 16 апреля. Орловчанке должны перечислить почти 80 тысяч рублей, в этой сумме компенсация морального вреда, штраф.

Работники ООО «Коррекция» по телефону предложили женщине свои услуги в связи с частыми болями в позвоночнике. При посещении, когда была озвучена стоимость процедур — 65 тысяч рублей, женщина от них отказалась. Однако ее уговорили быстро оформить кредит на льготных условиях (который в итоге оказался с процентной ставкой 25,8). Орловчанке пояснили, что договор будет расторгнут, если услуги ООО «Коррекция» ей не подойдут.

Женщине дали направление на МРТ в ООО «Диагностический медицинский центр», а в качестве подарка набор БАДов для улучшения состоянии опорно-двигательной системы. По дороге в центр, прочитав договоры, где указано, что в стоимость договоров включены БАДы, орловчанка вернулась обратно, чтобы расторгнуть их, но ООО «Коррекция» уже было закрыто. На следующий день было подписано соглашение о расторжении договора. Однако деньги ей не вернули. Женщине пришлось обратиться в суд.

Она указала, что договоры были заключены путем обмана, являются недействительными. Также ООО «Коррекция» не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ее требования поддержало управление Роспотребнадзора по Орловской области , указав, что были нарушены права потребителя.

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