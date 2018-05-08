В судах Орла продолжают рассматривать иски к ООО «Коррекция», где клиентов вводят в заблуждение и навязывают псевдомедицинские услуги. Очередное решение в пользу потребителя вынесено 16 апреля. Орловчанке должны перечислить почти 80 тысяч рублей, в этой сумме компенсация морального вреда, штраф.
Работники ООО «Коррекция» по телефону предложили женщине свои услуги в связи с частыми болями в позвоночнике. При посещении, когда была озвучена стоимость процедур — 65 тысяч рублей, женщина от них отказалась. Однако ее уговорили быстро оформить кредит на льготных условиях (который в итоге оказался с процентной ставкой 25,8). Орловчанке пояснили, что договор будет расторгнут, если услуги ООО «Коррекция» ей не подойдут.
Женщине дали направление на МРТ в ООО «Диагностический медицинский центр», а в качестве подарка набор БАДов для улучшения состоянии опорно-двигательной системы. По дороге в центр, прочитав договоры, где указано, что в стоимость договоров включены БАДы, орловчанка вернулась обратно, чтобы расторгнуть их, но ООО «Коррекция» уже было закрыто. На следующий день было подписано соглашение о расторжении договора. Однако деньги ей не вернули. Женщине пришлось обратиться в суд.
Она указала, что договоры были заключены путем обмана, являются недействительными. Также ООО «Коррекция» не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ее требования поддержало управление Роспотребнадзора по Орловской области, указав, что были нарушены права потребителя.
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Сообщение Орловчанка взыскала с «Коррекции» штраф и компенсацию морального вреда появились сначала на РИА 57.