СМИ: из-за импортозамещения могут перенести два запуска с космодрома Восточный

Из-за импортозамещения могут перенести два запуска с космодрома Восточный: спутники не поспевают за готовностью ракет. Пуски были запланированы на конец 2018 года, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов», — рассказал «Интерфаксу» источник на космодроме. По его словам, до конца года с Восточного, скорее всего, удастся запустить только одну ракету, а не две, как планировалось ранее. Решение пока не принято. При этом инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме, рассказал источник агентства.

«Есть подтверждение готовности ракет-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», предназначенных, соответственно, для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М 2-2». Они отправятся из Самары уже во вторник. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — рассказал источник.

Он сообщил, что до конца года с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее». «При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — уточнил собеседник агентства.