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СМИ: из-за импортозамещения могут перенести два запуска с космодрома Восточный
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СМИ: из-за импортозамещения могут перенести два запуска с космодрома Восточный 

BFM.RU 47 минут назад
Из-за импортозамещения могут перенести два запуска с космодрома Восточный: спутники не поспевают за готовностью ракет. Пуски были запланированы на конец 2018 года, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов», — рассказал «Интерфаксу» источник на космодроме. По его словам, до конца года с Восточного, скорее всего, удастся запустить только одну ракету, а не две, как планировалось ранее. Решение пока не принято. При этом инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме, рассказал источник агентства.
«Есть подтверждение готовности ракет-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», предназначенных, соответственно, для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М 2-2». Они отправятся из Самары уже во вторник. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — рассказал источник.
Он сообщил, что до конца года с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее». «При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — уточнил собеседник агентства.
Ранее глава «Роскосмоса» Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М 2-2», после этого в космос отправятся «Канопусы-В» 5 и 6.
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