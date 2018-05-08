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Массовое празднование Дня Радио прошло в Югре
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Массовое празднование Дня Радио прошло в Югре 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
Массовое празднование Дня радио прошло около Центра развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске. Участниками мероприятия стали как представители профессии: связисты, сотрудников радиостудий, так и просто горожане, которые любят и слушают радио.
Как сообщает ugra-news, на праздновании участники смогли ответить на вопросы викторины, которая сразу транслировалась в эфире радио «Хит ФМ». Гостям, которые интересуются технической стороной вопроса, предлагалось разобрать старый приемник.
Помимо развлечений, участников угостили IT-чаем — напитком, приготовленным с помощью радиоволн.
Организатором мероприятия выступил Департамент информационных технологий Югры. Одну из площадок организовал председатель отделения союза радиолюбителей России в округе.
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