Массовое празднование Дня Радио прошло в Югре

Массовое празднование Дня радио прошло около Центра развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске . Участниками мероприятия стали как представители профессии: связисты, сотрудников радиостудий, так и просто горожане, которые любят и слушают радио.

Как сообщает ugra-news, на праздновании участники смогли ответить на вопросы викторины, которая сразу транслировалась в эфире радио «Хит ФМ». Гостям, которые интересуются технической стороной вопроса, предлагалось разобрать старый приемник.

Помимо развлечений, участников угостили IT-чаем — напитком, приготовленным с помощью радиоволн.