Жительница Октябрьского едва не зарезала сестру, приехавшую в гости 

Едва на закончилось трагедией семейное застолье в посёлке Октябрьский.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в гости к жительнице дома по улице Чкалова приехала сестра из Екатеринбурга. Во время распития алкоголя между родственницами возник конфликт. И 59-летняя хозяйка ударила свою 53-летнюю сестру ножом в живот.
«Потерпевшую с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Злоумышленницу водворили в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в краевом ГУ МВД России.