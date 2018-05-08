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Жительница Октябрьского едва не зарезала сестру, приехавшую в гости
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Жительница Октябрьского едва не зарезала сестру, приехавшую в гости 

АиФ Пермь 49 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Едва на закончилось трагедией семейное застолье в посёлке Октябрьский.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в гости к жительнице дома по улице Чкалова приехала сестра из Екатеринбурга. Во время распития алкоголя между родственницами возник конфликт. И 59-летняя хозяйка ударила свою 53-летнюю сестру ножом в живот.
«Потерпевшую с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Злоумышленницу водворили в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в краевом ГУ МВД России.
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