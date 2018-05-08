Жительница Октябрьского едва не зарезала сестру, приехавшую в гости

Едва на закончилось трагедией семейное застолье в посёлке Октябрьский

«Потерпевшую с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Злоумышленницу водворили в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — сообщили в краевом ГУ МВД России.