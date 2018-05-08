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В Серове на билбордах в честь Дня Победы «забыли» имена ветеранов
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В Серове на билбордах в честь Дня Победы «забыли» имена ветеранов 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Местные жители подняли волну возмущения в соцсетях, об этом сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».
Фотографию билборда выложила в группу «Это Серов, детка» в «Вконтакте» одна из местных жительниц. «Как можно было напутать имена ветеранов! Даже в этом облажались», — подписала она свой пост. Для сравнения она привела снимок билборда, размещенного на улицах города в 2015 году. При сопоставлении кадров видно, что имена были перепутаны у двух ветеранов: Бобылева Михаила Фокича и Архипова Владимира Ивановича. В комментариях женщина сообщила, что совет ветеранов уже знает о том, что была допущена ошибка, однако ее до сих пор не исправили.
«Опечатка» вызвала волну негодования среди пользователей. В комментариях они отметили: «Только на словах уважение, а на деле…», «Им лишь бы показуху сделать, а имена что для них», «Должно быть стыдно, такого отношения они не заслужили», «Живых осталось 1% и то не смогли их нормально поздравить», «Идея хорошая, молодцы, но имена путать — это непростительно, тем более в честь такого праздника».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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