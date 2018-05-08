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В Серове исправили ошибки на баннерах ко Дню Победы
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В Серове исправили ошибки на баннерах ко Дню Победы 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Праздничные баннеры, установленные в Серове в честь Дня Победы, на которых были перепутаны имена ветеранов Великой Отечественной войны, заменили на новые, сообщили РИА Новости во вторник в городской администрации.
Ошибку на баннере, размещенном на улице Льва Толстого в Серове заметили пользователи социальной сети «ВКонтакте», соответствующий снимок был опубликован в сообществе «Это Серов, детка». По словам местных жителей, аналогичный праздничный баннер с портретами ветеранов был установлен в городе в 2015 году, однако имена под изображениями были размещены в ином порядке. При сопоставлении кадров видно, что перепутаны имена двух человек.
В управлении культуры и молодежной политики администрации Серова РИА Новости сообщили, что во вторник баннеры были заменены.
"Баннер заменен, вывешен новый. Новую фотографию мы еще раз уточнили с ветеранами, потому что в прошлый раз те же самые действия были, но в этот раз уже точечно, побуквенно. И принесли свои извинения", — сказала собеседник агентства.
Ранее аналогичная ситуация произошла в Кургане, где на зданиях вывесили баннеры, посвященные Дню Победы, с орфографическими ошибками. Так, на них было написано: «Оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости». Утром 7 мая баннеры были демонтированы.
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