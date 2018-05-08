В Серове исправили ошибки на баннерах ко Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая — РИА Новости . Праздничные баннеры, установленные в Серове в честь Дня Победы, на которых были перепутаны имена ветеранов Великой Отечественной войны, заменили на новые, сообщили РИА Новости во вторник в городской администрации.

Ошибку на баннере, размещенном на улице Льва Толстого в Серове заметили пользователи социальной сети «ВКонтакте», соответствующий снимок был опубликован в сообществе «Это Серов, детка». По словам местных жителей, аналогичный праздничный баннер с портретами ветеранов был установлен в городе в 2015 году, однако имена под изображениями были размещены в ином порядке. При сопоставлении кадров видно, что перепутаны имена двух человек.

В управлении культуры и молодежной политики администрации Серова РИА Новости сообщили, что во вторник баннеры были заменены.

"Баннер заменен, вывешен новый. Новую фотографию мы еще раз уточнили с ветеранами, потому что в прошлый раз те же самые действия были, но в этот раз уже точечно, побуквенно. И принесли свои извинения", — сказала собеседник агентства.