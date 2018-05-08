Сахалинские ветераны получат ко Дню Победы по 50 тыс. рублей 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области выплатит по 50 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС во вторник в министерстве социальной защиты региона.
"Сегодня в области проживает всего 1153 ветеранов Великой Отечественной войны — это непосредственно участники кровопролитных сражений, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Традиционно, ко Дню Победы, участники ВОВ получают выплаты в размере 50 тыс. рублей. Участники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашизма — по 25 тыс. рублей. Общее количество получателей этих категорий — 1 468 человек", — сказали в министерстве.
По данным ведомства, сахалинцы и курильчане, относящиеся к категории «Дети войны» получат по 5 тыс. рублей. Эту меру социальной поддержки окажут 24 300 жителям области.
В министерстве отметили, что на Сахалине и Курилах всем ветеранам войны предоставляют различные меры социальной поддержки. Они, в частности, освобождены от взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, участники ВОВ также могут бесплатно отдохнуть в санаториях области и РФ. Кроме того в области в отношении ветеранов решили жилищный вопрос.