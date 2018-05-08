Ещё
Сахалинские ветераны получат ко Дню Победы по 50 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сахалинские ветераны получат ко Дню Победы по 50 тыс. рублей 

ТАСС 59 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области выплатит по 50 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС во вторник в министерстве социальной защиты региона.
"Сегодня в области проживает всего 1153 ветеранов Великой Отечественной войны — это непосредственно участники кровопролитных сражений, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Традиционно, ко Дню Победы, участники ВОВ получают выплаты в размере 50 тыс. рублей. Участники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашизма — по 25 тыс. рублей. Общее количество получателей этих категорий — 1 468 человек", — сказали в министерстве.
По данным ведомства, сахалинцы и курильчане, относящиеся к категории «Дети войны» получат по 5 тыс. рублей. Эту меру социальной поддержки окажут 24 300 жителям области.
В министерстве отметили, что на Сахалине и Курилах всем ветеранам войны предоставляют различные меры социальной поддержки. Они, в частности, освобождены от взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, участники ВОВ также могут бесплатно отдохнуть в санаториях области и РФ. Кроме того в области в отношении ветеранов решили жилищный вопрос.
ТАСС: последние новости
В генеральной репетиции парада в Екатеринбурге приняли участие более 2,2 тыс. военных Послы ЕС рассмотрят новые санкции в отношении РФ из-за проведения выборов в Крыму Губернатор Нью-Йорка призвал к отставке генпрокурора штата, обвиненного женщинами в побоях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1238
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом334
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли18
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ153
В Красноярске загорелся Дворец спорта37
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение