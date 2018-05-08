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Два памятника павшим воинам восстановят в Алтайском крае
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Два памятника павшим воинам восстановят в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Два памятника солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, восстановят в Алтайском крае в 2018 году. На эти цели из бюджета было выделено 940 тысяч рублей.
Памятники находятся в с. Карамышево Змеиногорского района и в пос. Заветы Ильича Алейского района.
Ранее с участием госсредств в Алтайском крае восстановили еще пять памятников: в с. Каип Ключевского района, в с. Троицкое Троицкого района, в с. Утянка Хабарского района, с. Северка Ключевского района и в пос. Октябрьский Змеиногорского района.
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