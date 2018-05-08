Два памятника павшим воинам восстановят в Алтайском крае

Два памятника солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, восстановят в Алтайском крае в 2018 году. На эти цели из бюджета было выделено 940 тысяч рублей.

Памятники находятся в с. Карамышево Змеиногорского района и в пос. Заветы Ильича Алейского района.

Ранее с участием госсредств в Алтайском крае восстановили еще пять памятников: в с. Каип Ключевского района, в с. Троицкое Троицкого района, в с. Утянка Хабарского района, с. Северка Ключевского района и в пос. Октябрьский Змеиногорского района.