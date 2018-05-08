Мирошник поручила устранить ямы на маршруте «Бессмертного полка»

Также поливомоечная техника продолжит работать на проезжих частях.

Сити-менеджер Ирина Мирошник и глава комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверили качество уборки столицы Карелии

По словам Мизинковой, в ближайшие два дня поливомоечная техника продолжит работать на проезжих частях дорог. Оставшийся песок и мусор будут убирать с тротуаров и газонов.

Мирошник поручила обратить особое внимание на ямы в асфальте по маршруту «Бессмертного полка». Их устранят в ближайшее время, сообщает пресс-центр городской администрации.

Напомним, в Петрозаводске формирование колонны «Бессмертного полка» начнется на площади Ленина с 12:00, старт будет дан в 12:30. Шествие пройдет по маршруту: пл. Ленина — пр. К. Маркса — пл. Кирова.

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