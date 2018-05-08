Как Юрий Долгорукий забрал Москву у Степана Кучки

Мы привыкли считать, что основателем Москвы является князь Юрий Долгорукий . Но есть и другие версии. Так, во времена царя Алексея Михайловича была записана легенда, согласно которой Долгорукий выступает вовсе не градостроителем, а захватчиком чужих земель.

«Обед силен…»

Официальной датой основания российской столицы является 4 апреля 1147 года, когда, согласно Ипатьевской летописи, состоялась встреча Юрия Долгорукого и его троюродного брата, северского князя Святослава Ольговича, в «Москове», в честь которой был дан «обед силен».

Однако археологические находки свидетельствуют о том, что Москва как укрепленный город существовала как минимум за сто лет до этого летописного упоминания. Так, еще при строительстве Кремля находили остатки деревянных укреплений XI века.

Встреча со зверем

Итак, вот легенда, записанная в XVII столетии. Если верить ей, то во времена Юрия Долгорукого на месте будущего града Москва находилось поселение, которым владел боярин Степан Кучка. В 1158 году (как видите, даже дата не совпадает с официальной датой основания Москвы!), князь Долгорукий направлялся из Киева во Владимир и по пути посреди болота увидел «огромного чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть пестрая многих цветов…»

Греческий мудрец, к которому князь по обычаю той эпохи обратился за толкованием видения, предрек, что в том месте, где явился зверь, «встанет град превелик треуголен, и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех племен и народов».

Далее Долгорукий прибыл во владения Степана Кучки, но тот отказался впустить гостя и не оказал ему почета. Тогда разгневанный князь вместе со своей дружиной решил вступить в бой с боярином. Силы оказались неравными. Княжеская рать ворвалась в крепость через главные ворота, а разбитое наголову войско Кучки во главе с воеводой Букалом покинуло ее через малые ворота. Однако в лесу на них вновь напали княжеские дружинники. Кучка и его самые верные соратники были убиты, и князь присоединил Москву к своим землям.

Легенды о Кучковичах

Больше Юрий Долгорукий, правда, не зверствовал. По преданию, он даже женил своего сына Андрея Боголюбского на дочери Степана Кучки — Улите. Сыновей же Кучки — Якима и Петра — взял к себе на службу.

Поскольку на момент смерти отца Улита, Яким и Петр были еще детьми, они долго не подозревали о том, кто виноват в их сиротстве. Но как-то раз Улита повстречала в лесу воеводу Букала — ему единственному из боярской дружины удалось уцелеть. Тот рассказал ей, что случилось с ее отцом на самом деле. После того как Улита передала рассказ старика братьям, они решили отомстить Долгорукому, убив его сына и по совместительству мужа Улиты Андрея Боголюбского. [С-BLOCK]

Замысел удался. Но верный слуга Андрея Давыд донес обо всем второму сыну Долгорукого — киевскому князю Даниилу. Тот явился с дружиной в Москву и потребовал выдать ему убийц брата. Всех троих Кучковичей не просто казнили: будто бы их тела не захоронили должным образом, а положили в берестяные короба и спустили на дно озера. Иногда по ночам короба с их останками всплывали на поверхность, «ибо таковых злодеев ни земля, ни вода принять не хотят». Что же до князя Даниила Юрьевича, то он сам стал править Москвой.

Вот какую кашу якобы заварил Юрий Долгорукий! Тем не менее, легенда косвенно подтверждается некоторыми историческими фактами. Прежде всего, Андрея Боголюбского, согласно летописным источникам, действительно убили, и среди убийц встречаются имена Якима и Петра Кучковичей. Также источники упоминают о том, что братья Кучковичи были казнены за предательство великим князем Всеволодом Большое Гнездо, а их останки положены в дубовые короба и пущены в Плавучее озеро под Владимиром. [С-BLOCK]

Наконец, в летописях встречается информация о том, что древнее название Москвы было Кучково: «До Кучкова, рекше до Москвы». А в XIV—XV столетиях одно из московских урочищ, расположенное в самом центре столицы, в районе нынешних Сретенки, Чистых прудов и Лубянки, называли Кучковым полем!

Но имеются и «несостыковки». Например, те же летописные источники утверждают, что Юрий Долгорукий скончался в 1157 году. Как же он тогда мог захватить Москву в 1158 году?! Также, если верить летописям, Андрея Боголюбского Кучковичи убили вовсе не из мести за убийство своего отца, а за его намерение казнить за что-то Петра Кучковича. [С-BLOCK]

Косвенной реабилитацией Долгорукого могут послужить и альтернативные предания о том, что град Москва был отобран у все того же Степана Кучки князем Даниилом, сыном Александра Невского , который затем был убит сыновьями боярина. В некоторых легендах отчество князя Даниила упоминается не как Александрович, а как Иванович.

Существует и еще один источник, где приведена сцена убийства князя, якобы по наущению неверной жены. Там говорится, что убийцы были захвачены в плен и казнены братом убитого, который затем «около красных сел по Москве-реке» основал город Москву… Никакие конкретные имена в тексте не упоминаются.