Товарооборот КНР и США в январе-апреле вырос на 13%

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Товарооборот Китая и США в январе-апреле вырос на 13,2% до $191,5 млрд, сообщается в отчете таможенного управления КНР. Поставки товаров из Китая в США выросли на 13,9% до $135,9 млрд, импорт США в КНР увеличился на 11,6% до $55,6 млрдПоложительное сальдо КНР в торговле с США в апреле составило $22,1 млрд и выросло на 43,8% по сравнению с мартом. В марте показатель сократился до $15,43 млрд с $20,96 млрд в феврале.

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